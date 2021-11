La rinascita di Caravaggio con un nuovo singolo contro l’omologazione

Dopo essere stato per dieci anni (1998-2008) leader dei Godiva, il musicista e cantautore di Latina Andrea Gregori nel 2013 decide di intraprendere la strada da solista pubblicando il suo primo album dal titolo L’essenza delle cose.

Destino vuole che nello stesso anno Andrea scopre di soffrire di distonia spasmodica, una malattia che colpisce i muscoli della laringe e delle corde vocali fino a impedire l’uso della parola. Ciononostante Andrea non si arrende e nel giro di qualche anno, contro ogni previsione medica, riesce a recuperare la voce.

«Caravaggio nasce 3 anni fa, durante la mia più profonda crisi umana e artistica, in seguito a una malattia che colpì la mia voce diversi anni prima. A quel tempo stavo riprendendo lentamente le fila della mia esistenza e una notte mi apparve in sogno Michelangelo Merisi. Il suo messaggio fu subito chiaro “non abbandonare la tua musica”! Mi sentii debitore nei suoi confronti, tanto da adottarne il nome d’arte. Ripresi così a scrivere canzoni. Per l’arrangiamento mi affiancai al mio collaboratore di vecchia data, Oniq».

Caravaggio