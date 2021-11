L’album di debutto di Siv Disa, tra pop anticonvenzionale e classica contemporanea.

1 Minuto

141 Parole

Siv Disa è una giovane artista americana residente a Reykjavik, Islanda. Prima di trasferirsi nella terra dei vulcani viveva a New York City, dove suonava con la sua band Siv Disa and the Sea Divers.

La sua musica si ispira al pop, all’elettronica e alla classica contemporanea, combinando testi intensi e un immaginario surreale con arrangiamenti complessi e mai dozzinali.

Pubblicato il 5 novembre 2021 da Trapped Animal Records, Dreamhouse è il suo album di debutto che sotto certi aspetti ricorda sia il pop anticonvenzionale di Fiona Apple e Bjork che la classica di Dmitri Shostakovich e Sofia Gubaidulina, così come pure talune cose dei Portishead. (La redazione)

