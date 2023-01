Il tour di Dardust

Dardust tornerà dal vivo a marzo con Duality Tour 2023, tournée con cui metterà in scena le sue due anime, piano ed elettronica, in un’esperienza live multidimensionale e unica, con effetti visivi spettacolari.

Pubblicato sul mercato internazionale il 28 ottobre 2022, Duality è il nuovo lavoro discografico di Dardust, pioniere della musica classica alternativa.

Dardust è Dario Faini, pianista italiano tra i più ascoltati al mondo della nuova generazione. (La redazione)

