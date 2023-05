Sicily Music Conference 2023, dal 18 al 21 maggio a Palermo

1 Minuto

152 Parole

Dal 18 al 21 maggio 2023 a Palermo, torna per il secondo anno consecutivo la Sicily Music Conference | Meeting & Festival, l’unica conferenza internazionale sulla musica in Sicilia.

Incontri, panel, workshop, conferenze e seminari sullo stato della musica: dalle nuove tecnologie all’ecosostenibilità, dal gender balance al copyright con un focus particolare rivolto all’area educational.

Tre giorni per approfondire e confrontarsi quindi su temi tra i più significativi ed attuali al fine di valutare in modo autentico e fedele il quadro presente del settore, quello dello spettacolo, che ha ancora bisogno di riforme e provvedimenti per continuare a crescere.

La consapevolezza dell’urgenza di un cambiamento (reso ancora più necessario dalla pandemia) ha attivato molti tra gli addetti ai lavori che hanno dato vita a delle piccole, grandi rivoluzioni creando eventi più sicuri, inclusivi ed ecofriendly.

Il programma del Sicily Music Conference | Meeting & Festival 2023 è consultabile direttamente sul sito dell’organizzazione. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 0 Media: 0 ]