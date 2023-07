Ariano Folkfestival 2023, suoni e culture da tutto il mondo

2 Minuti

Torna ad Ariano Irpino il tanto atteso Ariano Folkfestival, che si terrà dal 16 al 20 agosto 2023. Questo evento annuale rappresenta un simbolo di eccellenza dell’estate in Irpinia e si distingue come una delle colonne portanti degli eventi dedicati alla musica world e folk internazionale.

La XXVII edizione di quest’anno si presenta con un ricco programma che coinvolge artisti provenienti da tutto il mondo, tra cui Colombia, Brasile, Costa D’Avorio, Angola, Ghana e Capo Verde, oltre a numerosi paesi europei. Durante i cinque giorni di festival, saranno proposti eventi diurni e notturni, concerti, dj set e live performance che offriranno una miscela originale di generi e stili musicali.

Tra gli artisti di spicco che si esibiranno sul palco, troviamo i Dub Inc, noti per il loro reggae con influenze ska, dub e dancehall. Questi talentuosi musicisti europei rappresentano un punto di riferimento per i gruppi elettro-strumentali che uniscono l’elettronica d’avanguardia alla world music tradizionale.

Il programma del festival includerà anche la straordinaria voce di Maria Mazzotta, una delle voci più autorevoli nel panorama della world music. La cantante proporrà i suoni del Sud Italia, regalando al pubblico emozionanti interpretazioni.

Un’altra artista di grande rilievo sarà Pongo, la regina indiscussa del kuduro angolese. La sua musica rappresenta l’ultima avanguardia nella scena dance internazionale, combinando afrobeats e favela funk con l’elettronica occidentale. Il suo carisma e la sua energia coinvolgeranno sicuramente il pubblico del festival.

Infine, la cantante turca Derya Yıldırım, insieme alla sua band Grup Şimşek, presenterà il loro psych-pop anatolico. La loro musica unisce sonorità tradizionali turche a elementi psichedelici e pop, creando un’esperienza unica e coinvolgente per gli spettatori.

L’Ariano Folkfestival 2023 promette quindi di essere un evento straordinario che spazia attraverso i confini musicali, offrendo al pubblico un viaggio indimenticabile attraverso la diversità culturale e sonora del mondo.

Non resta che segnare queste date in agenda e prepararsi a vivere un’esperienza musicale senza precedenti ad Ariano Irpino. Il programma completo è sul sito del festival. (Aaron Stack)