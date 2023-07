Assalti Frontali con il nuovo video «Strade Perse (La Habana session)»

1 Minuto

Esce oggi, martedì 4 luglio 2023, Strade Perse (La Habana session), il nuovo video della storica formazione hip hop romana Assalti Frontali.

Il brano, contenuto nell’ultimo album Courage, si arricchisce di influenze e suggestioni nell’incontro con la capitale cubana, regalando un video toccante, pieno di amore: un’esperienza da assaporare per ritrovare il sorriso in questo mondo che sembra averlo perso.

A un anno dalla pubblicazione dell’ultimo capitolo discografico della lunga carriera di Assalti, Militant A vola a L’Avana a realizzare ancora una volta un’esperienza significativa da riportare nella propria musica.

Fin dagli albori di Onda Rossa Posse e brani-manifesto come Batti il tuo tempo, Militant A ha saputo descrivere come nessun altro le storie di lotta che la propria generazione, e quelle successive, hanno dovuto combattere per ottenere rispetto, dignità, giustizia.

La sua scrittura, autentica poesia, è divenuta modello per chiunque si sia approcciato al genere rap in Italia. (La redazione)