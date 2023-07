Nick Mason dei Pink Floyd riceve la cittadinanza onoraria di Pompei

Dopo David Gilmour anche Nick Mason – batterista e cofondatore dei Pink Floyd – ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Pompei per il contributo dato alla notorietà della città con il film-concerto Pink Floyd: Live at Pompeii, girato dal regista scozzese Adrian Maben.

Pubblicato nel 1972, il lungometraggio della formazione inglese ha reso Pompei e il suo anfiteatro dei luoghi simboli della musica rock mondiale.

La cerimonia si è svolta lunedì 24 luglio 2023 presso la Sala Consiliare del Comune di Pompei alla presenza del sindaco Carmine Lo Sapio, del direttore del Parco Archeologico Gabriel Zuchtriegel e di numerosi fan della band inglese.

«Sono felice», ha detto Mason. «Mi dispiace soltanto non essere qui con la band al completo e di non avere più i miei baffi, come 50 anni fa». (Il Mattino)

La cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Nick Mason è stato un evento significativo per Pompei, che ha celebrato il legame con i Pink Floyd e con la musica rock. Ora all’appello manca Roger Waters. (La redazione)