Incognito, il ritorno dei pionieri del jazz-funk inglese

Il leggendario collettivo jazz Incognito annuncia il nuovo singolo Keep Me In The Dark, una miscela magistrale di jazz, funk e soul che si fonde perfettamente con la voce soul di Natalie Duncan (Goldie, Disclosure, DJ Q), al suo debutto discografico con la band.

Il brano è incluso nel nuovo album Into You, il diciannovesimo lavoro di inediti degli Incognito, disponibile da venerdì 20 ottobre 2023 su etichetta Splash Blue.

Keep Me In The Dark è un’ode alla complessità delle relazioni, dove segreti e desideri si intrecciano e che diventerà un nuovo inno della già acclamata discografia degli Incognito.

Oltre al meraviglioso arrangiamento di tastiere di Richard Bull e alla linea di basso trainante di Francis Hylton, altri punti forti della produzione sono l’assolo di pianoforte a cascata di Chicco Allotta, l’edificante arrangiamento di fiati di Trevor Mires e l’assolo di chitarra conclusivo di Charlie Allen, che si uniscono per completare il contraltare emotivo e dare sostegno al testo.

Progetto acid jazz che affonda le sue radici nella scena brit-funk, gli Incognito nascono nel 1979 da Jean-Paul ‘Bluey’ Maunick, polistrumentista, cantautore, produttore e arrangiatore. Dopo l’esordio Jazz Funk (Ensign, 1981), gli Incognito sembravano essere un affare “one-and-done”, ma dieci anni dopo tornavano a comporre in studio ed esibirsi in club e festival giro a ritmo costante, perfezionando continuamente il loro sound ibridato da jazz, funk e soul.

Nel corso dei decenni, hanno piazzato 15 singoli nelle classifiche pop inglesi, incluse le loro versioni di Always There di Ronnie Laws (Top 10) e Don’t You Worry ‘Bout A Thing di Stevie Wonder (Top 20).

Da allora, il collettivo ha prodotto un enorme catalogo discografico e si sono esibiti in tutto il mondo. A ottobre dello scorso anno, gli Incognito sono stati anche i primi a essere premiati nell’ambito della serie Black Story di Universal Music UK, un riconoscimento per gli artisti black britannici nell’ambito del Black History Month. (La redazione)