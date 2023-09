«Soft Facination» è il nuovo album degli Islet

Gli Islet sono una band unica, singolare, capace di coniugare, indie, psichedelia, krautrock e un gusto unico per il pop.

In passato sono stati selezionati due volte per il Welsh Music Prize, nel 2012 per l‘album d’esordio Illuminated People e nel 2020 per Eyelet.

Il 29 settembre 2023 è uscito per Fire Records Soft Facination, il nuovo lavoro discografico della band di Cardiff è un incredibile esempio di post-punk psichedelico dal tocco krautrock.

Soft Fascination è il quarto disco degli Islet, band guidata dai fratelli Emma, Mark e John Daman Thomas (insieme anche nei Victorian English Gentlemen Club) è stato anticipato dai brani Euphoria, River Body, Hat Person e Lemons. (La redazione)