Maiiah & Angels of Libra, un’esplosione di soul e rhythm and blues

Semplicemente esplosiva. Questo è l’unico modo per descrivere l’energia e la passione che emana la cantante di base ad Amburgo ma di origine croata Maiiah, alle prese col disco omonimo di debutto accompagnata dai veterani del retro soul, gli Angels Of Libra.

Poteva essere il classico esempio di soul e rhythm and blues vecchio stampo, suonato magari anche magistralmente ma eseguito come un compitino imparato a memoria che contribuisce poco alla scena vintage già molto nutrita di emulazioni. E invece, se agli impeccabili tecnicismi degli Angels Of Libra, sempre superbi, eravamo abituati (grazie ai due album usciti in breve successione, di cui l’ultimo recensito qui), la cantante Maiiah è una piacevole sorpresa per le sue doti canore ma soprattutto la forte personalità che emette ad ogni nota.

Qualche indizio in effetti c’era stato, sin dal primo singolo uscito ormai 2 anni fa, Obey, un dolce brano soul stile anni ’60 dotato del classico coro femminile dell’epoca, con cui Maiiah diede inizio alla collaborazione con gli Angels, quando l’idea di fare un album intero era ancora remota. Seguirono No No No (I’m So Broke), un brano rhythm n blues in cui Maiiah lamenta la difficoltà di arrivare a fine mese con il pathos che solo una persona che ha davvero attraversato delle difficoltà può esprimere, e I’m A Good Woman, cover del classico brano sister funk di Barbara Lynn.

Ma è con Kava, una fetta di uptempo soul intrisa di influenze balcaniche e ritmi gitani, che Maiiah si è decisamente distaccata dalla folla di cantanti dalla voce potente ma con decisamente poco carattere ed emozione. L’ultimo singolo Please Come Home parte come un rhythm n blues midtempo per poi prendere a tratti velocità, e qui le corde vocali intrise di sentimento di Maiiah la fanno da padrone, dimostrando che non basta la tecnica per fare del vero soul.

Anche gli Angels of Libra hanno il loro momento di gloria, nella strumentale al fulmicotone Turn The Page! i cui fiati esplosivi forniscono la melodia principale, sorretti da un breakbeat croccante, percussioni latineggianti e una linea di basso super funky. Ci sono anche momenti più morbidi, come nella mielosa Plenty Of Life, o il brano di apertura Can’t Get Over Loving You, e quello di chiusura Infinity, che richiama al gospel.

Maiiah & the Angels Of Libra è un album che affonda le radici negli anni ’60, sorretto dalla passione e dalla vivacità di Maiiah, la nuova diva del soul e rhythm and blues. (Adaja Inira)

