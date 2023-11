Il tour dei Giant Sand, band di Howe Gelb pioniera del desert rock

Un monumento vivente del desert rock e di quel folk altamente emozionale che si dipana attraverso i sentieri polverosi del country, dell’Americana e dell’indie… Giant Sand, ovviamente.

Imprevedibili, sperimentali e anticipatori di tendenze e suoni, i Giant Sand guidati da Howe Gelb hanno percorso più di trent’anni di rock alternativo, rileggendo le radici e le tradizioni della musica americana con un approccio non convenzionale, acido e rigorosamente lo-fi.

La formazione

La band di Tucson si presenterà al pubblico italiano con il batterista della formazione originale, Tommy Larkins, e con Nick Augustine al basso, già collaboratore del compianto Rainer Ptacek, chitarrista dei Giant Sand scomparso prematuramente. Ospite speciale Talula Gelb, la figlia di Howe.

Frontman, chitarrista e cantante, Howe Gelb è la forza trainante dei Giant Sand. Al suo genio creativo deve molto lo stile della band, in cui l’eredità del rock, del country e del folk incontra le atmosfere dilatate e i suoni acidi della psichedelia.

In attività da quasi 40 anni, i Giant Sand hanno all’attivo oltre 20 album. Impossibile non ricordare, tra gli altri, Storm, Chore of Enchantment, Tucson, Blurry Blue Mountain.

Ogni disco ha segnato l’evoluzione musicale di Gelb e soci. Imprescindibili capitoli dell’alt-rock che hanno tracciato la via a band come The National, The War on Drugs o Wilco, solo per dirne alcuni.

Il tour del 2023

Si parte domenica 19 novembre 2023 al Viper Theatre di Firenze, per poi proseguire il tour italiano il 23 novembre a Parma (Auditorium del Carmine), il 24 novembre a Bergamo (Druso) e il 25 novembre 2023 a Torino (Spazio 211).

Di seguito tutte le date dei Giant Sand, la band di Tucson, Arizona, pioniera del desert rock. (La redazione)