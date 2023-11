Iosonouncane torna con un album dal vivo

Dopo il successo del suo terzo lavoro in studio, Ira, il musicista sardo Jacopo Incani – noto come Iosonouncane – torna con un nuovo album live, Qui noi cadiamo verso il fondo gelido – Concerti 2021-2022.

Il nuovo album del 2023

Il disco, uscito il 10 novembre 2023 per Numero Uno (Sony Music) / Tanca Records (Trovarobato), è stato registrato dal 2021 al 2022 durante i tre tour che hanno seguito la pubblicazione di Ira. In questo periodo Iosonouncane ha suonato con la formazione in trio e con la full band di sette elementi (Mandria).

Il nuovo lavoro discografico presenta alcuni dei migliori momenti di questi memorabili concerti, svoltisi con numerosi sold out, tra teatri, festival e sale da concerto, oltre al fortunato ritorno al Primavera Sound di Barcellona.

Qui noi cadiamo verso il fondo gelido – Concerti 2021-2022 è un album dal vivo molto lontano dalla dimensione del “best of“: contiene 18 tracce, di cui 12 inedite, tra queste spiccano Inam, Ararat, Sacramento, Cabot e Bestas. Il titolo dell’album è una traduzione in italiano di un verso del brano Ojos contenuto nel disco precedente.

Un’occasione per riscoprire “Ira”

Qui noi cadiamo verso il fondo gelido – Concerti 2021-2022 è un’occasione imperdibile per riscoprire Ira, uno dei dischi più importanti della musica italiana degli ultimi anni. L’album è un viaggio nella psichedelia, nella sperimentazione e nella ricerca sonora di Iosonouncane. È un disco che non lascia indifferenti, che colpisce per la sua potenza e la sua capacità di evocare emozioni forti.

Un album live da non perdere

Il live è un’esperienza ancora più coinvolgente, che permette di apprezzare al meglio la forza e la creatività di Iosonouncane e della sua band. Qui noi cadiamo verso il fondo gelido – Concerti 2021-2022 è dunque un album da non perdere, un’altra meraviglia della musica italiana contemporanea. (La redazione)