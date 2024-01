James Arthur con il quinto album «Bitter Sweet Love»

Il cantautore britannico James Arthur è tornato sulle scene con il suo quinto album in studio intitolato Bitter Sweet Love. Pubblicato per Columbia Records/Sony Music venerdì 26 gennaio 2024, il disco cattura l’essenza distintiva di Arthur attraverso tredici tracce di straordinaria qualità.

Il sodalizio con Steve Solomon

Prima della creazione di Bitter Sweet Love, James ha intrapreso un viaggio esplorativo con diversi produttori per identificare chi meglio potesse tradurre la sua visione artistica. L’ultima tappa di questo percorso lo ha portato a Los Angeles, dove ha collaborato con Steve Solomon, il co-autore della sua hit del 2016, Say You Won’t Let Go.

Questo sodalizio ha dimostrato di essere insostituibile per Arthur, portandolo a volare agli Studios Miloco di Londra la scorsa estate per completare l’album. Il risultato è un lavoro maturo, intriso di profondità e caratterizzato dalla qualità di scrittura impeccabile che ha definito la carriera di James fino a oggi. La tracklist dell’album include brani che spaziano da quelli energici come la title track Bitter Sweet Love a ballate coinvolgenti come Free Falling e Sleepwalking.

Il Bitter Sweet Love Tour

L’artista inoltre ha già annunciato il “Bitter Sweet Love Tour”, un grande tour mondiale che prenderà il via nel 2024. Le date del tour hanno registrato il tutto esaurito, compresa quella italiana al Fabrique di Milano il 5 febbraio 2024, con ulteriori appuntamenti previsti il 2 luglio 2024 al Sequoie Music Park Festival di Bologna e il 3 luglio 2024 al Tener-a-mente Festival di Gardone Riviera (Brescia).

Con oltre 38 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, James Arthur si conferma come uno degli artisti più streammati al mondo. Ha ottenuto ben 4 album nella Top 10, con il suo album del 2016 Back From The Edge che ha raggiunto la vetta delle classifiche. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con artisti del calibro di Anne-Marie, Sigala, Rudimental, Marshmello e molti altri.

Uno dei punti salienti della carriera di James è il successo rivoluzionario di Say You Won’t Let Go. Nel 2016, la canzone è stata ufficialmente la più ascoltata nel Regno Unito, accumulando 4 miliardi di stream. Il video ufficiale della canzone ha raggiunto un impressionante traguardo di 1 miliardo e mezzo di visualizzazioni su YouTube. A inizio anno, la canzone è stata certificata RIAA Diamond Single con 10 milioni di copie certificate, posizionando James tra i rari 100 destinatari di tale riconoscimento nella storia.

Le hit di James Arthur

Oltre a Say You Won’t Let Go, James ha collezionato una serie di hit di successo, tutte certificate platino, come Impossible, Can I Be Him, Sun Comes Up, Naked, Empty Space, Rewrite The Stars, Falling Like the Stars, Train Wreck e Lasting Lover. La sua ultima creazione, Car’s Outside, sta già guadagnando popolarità a livello globale, segnando un altro successo per l’artista britannico.

Con Bitter Sweet Love e il prossimo tour mondiale, James Arthur dimostra ancora una volta di essere una forza imprescindibile nella scena musicale internazionale, continuando a incantare il pubblico con la sua straordinaria abilità musicale e la sua presenza scenica magnetica. (La redazione)