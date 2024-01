«Le nozze chimiche», il nuovo progetto di Giuseppe Chimenti

Dopo essersi fatto conoscere con l’alias Modì, il cantautore calabrese d’adozione romana Giuseppe Chimenti torna con nuovo progetto intitolato Le nozze chimiche che porta alla mente quello stesso, medesimo titolo utilizzato per un singolo da Giancarlo Onorato (Underground Life) nel 1999.

Da Modì al sodalizio artistico con Fabrizio Massara

Viaggio di non ritorno è il primo singolo che anticipa il nuovo album del musicista italiano e vede, così com’è accaduto per Tsunami del 2021 – ultimo lavoro a nome Modì, che in qualche modo segnava un definitivo cambio di rotta – la collaborazione dell’ex Baustelle Fabrizio Massara.

Chi è Giuseppe Chimenti

La carriera musicale di Giuseppe Chimenti ha radici nelle band romane, dove ha militato come chitarrista fino al 2009. Il suo debutto solista come Modì avvenne con l’EP Odio l’estate, stampato in vinile in tiratura limitata dal Circolo degli artisti. Con questo primo progetto Chimenti ha pubblicato tre LP: Il suicidio della formica (2012), Testa di balena (2017) e Tsunami (2021),

Viaggio di non ritorno, singolo uscito per Nos Records il 30 gennaio 2024, segna l’inizio di un nuovo capitolo per Giuseppe Chimenti con Le nozze chimiche, un progetto entusiasmante che offre agli ascoltatori un viaggio sonoro ricco di emozioni e sperimentazioni. (La redazione)

Ascolta il singolo