I successi di Sanremo più cercati su Google

Con l’arrivo imminente del Festival di Sanremo, in programma dal 6 al 10 febbraio 2024, gli appassionati di musica in Italia sono già in fermento, ansiosi di scoprire chi si aggiudicherà il prestigioso titolo di vincitore.

Tuttavia, mentre l’attenzione è concentrata sul futuro, vale la pena fare un viaggio nel passato per esplorare le tracce che hanno scritto la storia di Sanremo, rivelando quali canzoni vincitrici hanno conquistato il cuore del pubblico nel corso degli anni.

La ricerca su Google

Secondo una ricerca effettuata da CasinoItaliani, vedi qui, le canzoni più cercate su Google nella storia del Festival di Sanremo, vede in cima alla lista Brividi di Mahmood & Blanco, vincitrice del Festival di Sanremo nel 2022. Oltre a essersi posizionata al sesto posto all’Eurovision Song Contest, la canzone è divenuta un’icona musicale internazionale, richiamando l’attenzione con una media di 594.000 ricerche annuali in tutto il mondo.

Al secondo posto troviamo invece Grande amore de Il Volo, vincitrice nel 2015, che ha ottenuto una media di 510.480 ricerche all’anno. Il brano, che ha conquistato il terzo posto all’Eurovision Song Contest, ha dimostrato di mantenere il suo fascino nel tempo, rimanendo una delle preferite del pubblico.

La medaglia di bronzo va a Due vite di Marco Mengoni, vincitore dell’edizione precedente, che registra una media di 208.560 ricerche annuali. La canzone, piazzatasi anche al quarto posto all’Eurovision Song Contest, ha consolidato la posizione di Mengoni tra i grandi interpreti della musica italiana.

Classifica Canzone Artista/i Anno di vittoria Numero di ricerche medie annuali su Google 1 Brividi Mahmood & Blanco 2022 594.000 2 Grande amore Il Volo 2015 510.480 3 Due vite Marco Mengoni 2023 208.560 4 Fai rumore Diodato 2020 166.680 5 Zitti e buoni Måneskin 2021 153.000 6 Uomini soli Pooh 1990 144.240 7 Solo noi Toto Cutugno 1980 109.440 8 Luce Elisa 2001 108.960 9 Soldi Mahmood 2019 106.800 10 Per Elisa Alice 1981 105.360 Fonte: CasinoItaliani

Non solo ricerca di informazioni, ma anche successo economico: Zitti e buoni dei Måneskin ha dimostrato di essere un vero e proprio colosso finanziario tra le canzoni vincitrici di Sanremo, generando entrate fino a 1.6 milioni di euro solo in royalties su Spotify.

Il sondaggio del 2024

Mentre gli occhi sono puntati sul futuro vincitore del Festival di Sanremo 2024, il nostro sito, Musicletter.it, si impegna nella ricerca per svelare chi sarà l’artista italiano destinato a lasciare un’impronta indelebile nella storia musicale dell’anno, partecipando al nostro sondaggio. Dunque, la corsa al successo continua, alimentando l’entusiasmo degli amanti della musica in attesa di nuove emozioni e sorprese. (La redazione)

QUAL È IL TUO ARTISTA PREFERITO DI SANREMO 2024? Ghali ★ Casa mia

Alessandra Amoroso ★ Fino a qui

Gazzelle ★ Tutto Qui

Ricchi e Poveri ★ Ma non tutta la vita

Dargen D’Amico ★ Onda Alta

Angelina Mango ★ La noia

Fred De Palma ★ Il cielo non ci vuole

Fiorella Mannoia ★ Mariposa

Loredana Bertè ★ Pazza

Mr. Rain ★ Due altalene

Geolier ★ I p’ me, tu p’ te

Negramaro ★ Ricominciamo tutto

Rose Villain ★ Click Boom!

Mahmood ★ Tuta Gold

Diodato ★ Ti muovi

Annalisa ★ Sinceramente

Emma ★ Apnea

Il Volo ★ Capolavoro

Francesco Renga e Nek ★ Pazzo di te

La Sad ★ Autodistruttivo

Irama ★ Tu no

BigMama ★ La rabbia non ti basta

The Kolors ★ Un ragazzo una ragazza

Sangiovanni ★ Finiscimi

Il Tre ★ Fragili

Alfa ★ Vai!

Maninni ★ Spettacolare

Bnkr44 ★ Governo punk

Clara ★ Diamanti grezzi

Santi Francesi ★ L'amore in bocca 93 Voti · 93 Votanti VotaRisultati