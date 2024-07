Euro 2024, la Spagna batte la Francia e va in finale, in attesa della vincente tra Olanda-Inghilterra

La Germania ospita il torneo europeo del 2024, un evento atteso da milioni di appassionati di calcio dopo il titolo conquistato nel 2021 dalla nazionale italiana. La Spagna batte 2 a 1 la Francia e va in finale, in attesa di Olanda-Inghilterra in programma mercoledì 10 luglio.

La struttura del torneo

Il torneo ha visto la partecipazione di 24 squadre con una prima fase articolata in gironi, fino a giungere alla finale che si giocherà domenica 14 luglio 2024 alle 21 all’Olympia Stadion di Berlino, che decreterà la squadra Campione d’Europa 2024.

Per non perdere nemmeno un momento di questo emozionante torneo, è possibile seguire tutti gli aggiornamenti dei risultati calcistici in tempo reale su Google News. Con una copertura completa e tempestiva, i tifosi possono rimanere informati su ogni partita e ogni risultato.

Il torneo europeo in Germania 2024

Il campionato europeo di calcio 2024 in Germania è un evento spettacolare che, come già detto, domenica 14 luglio porterà alla proclamazione della squadra vincitrice tra Spagna e una delle due semifinaliste: Olanda o Inghilterra. Per restare sempre aggiornato, segui le partite in tempo reale su Google News e vivi l’emozione del calcio europeo. (La redazione)

