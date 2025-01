Benjamin Booker con il nuovo album Lower

Il 24 gennaio 2025 segna il ritorno di Benjamin Booker con Lower, il suo terzo album in studio, pubblicato da Fire Next Time Records e Thirty Tigers. Anticipato dai singoli Same Kind of Lonely, Show and Tell e LWA in the Trailer Park, questo lavoro arriva a sette anni di distanza da Witness (2017) e ben undici dall’omonimo album di debutto. Con Lower, Booker si conferma una figura eclettica della scena musicale, continuando a esplorare nuove sonorità pur mantenendo le radici blues, soul e garage rock che lo hanno reso celebre.

L’ispirazione e il sound di “Lower”

Lower rappresenta un’evoluzione artistica significativa. Booker, originario della Virginia, si ispira a figure di culto come The Gun Club, Blind Willie Johnson e T. Rex, ma in questo album amplia il suo repertorio musicale con influenze che spaziano dal hip-hop sperimentale e lo-fi al dream pop, dal noise-pop all’ambient.

Il disco è co-prodotto da Kenny Segal, noto per le collaborazioni con il duo Armand Hammer e Billy Woods, il che aggiunge una dimensione completamente nuova al sound di Booker. L’artista stesso descrive questa collaborazione come il “pezzo mancante” necessario per concretizzare il sound più grintoso e grezzo che cercava da anni: “Volevo arrivare a questo suono, ma non sapevo come. A un certo punto ho deciso che lo avrei trovato o sarei morto provandoci. Kenny Segal è stato il pezzo mancante di cui avevo bisogno.”

Una nuova fase creativa

Lower non è solo il primo album di Benjamin Booker in sette anni, ma segna anche un debutto sotto l’etichetta fondata dall’artista, Fire Next Time Records. Inoltre, è la prima volta che Booker si cimenta nel ruolo di co-produttore di un suo progetto. Se i precedenti lavori oscillavano tra il garage rock fuzzy e il glam anni ’70, in Lower emerge un approccio più diretto e sperimentale, con arrangiamenti che spaziano tra tradizione e modernità. È un album che sfida le categorizzazioni, senza mai perdere il legame con il blues e il garage rock che hanno sempre definito il suo stile.

Un percorso unico: dalle radici al successo internazionale

La musica di Benjamin Booker è profondamente radicata nelle sue esperienze personali. Cresciuto alla periferia di Tampa, Florida, in un ambiente ostile caratterizzato da razzismo e fanatismo religioso, ha trasformato queste difficoltà in una fonte inesauribile di ispirazione. Il suo debutto del 2014 è stato un caposaldo per gli amanti del garage e del blues rock contemporaneo, grazie a registrazioni analogiche essenziali che affrontavano tematiche complesse come i matrimoni gay e l’America post-11 settembre. Dopo un episodio traumatico – una sparatoria a New Orleans – Booker si è ritirato in Messico, dove ha realizzato il secondo album, Witness, caratterizzato da arrangiamenti più raffinati e atmosfere malinconiche.

L’impatto nella scena musicale

Con due album alle spalle, Booker si è guadagnato il plauso della critica e la possibilità di suonare al fianco di artisti del calibro di Tame Impala, Jack White e Neil Young. Ora, con Lower, sembra pronto a ridefinire ulteriormente la sua carriera, spingendosi oltre i confini del genere e consolidando il suo posto tra i musicisti più innovativi della sua generazione.

L’attesa del nuovo album Lower

Benjamin Booker torna sulle scene con un album che promette di essere un’esperienza sonora complessa e affascinante, capace di catturare sia i fan di lunga data sia chi si avvicina per la prima volta alla sua musica. Lower non è solo un disco, ma un manifesto della continua ricerca artistica di un musicista che non teme di reinventarsi. L’appuntamento è per il 24 gennaio 2025, ma i singoli già pubblicati lasciano presagire un progetto ambizioso che non deluderà le aspettative. (La redazione)