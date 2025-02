Jason Isbell torna con Foxes in the Snow del 2025: un album solista, intimo e potente

Jason Isbell è un nome di spicco nell’Americana contemporanea, un cantautore che ha saputo mescolare sapientemente le radici del country e del folk con sonorità moderne, rivelandosi uno degli artisti più completi e rispettati del panorama musicale attuale. Il prossimo 7 marzo 2025, l’artista di Green Hill, Alabama, tornerà con un nuovo album, Foxes in the Snow, pubblicato per Southeastern Records. Questo disco arriva a due anni di distanza dall’ultimo lavoro registrato con la sua band, i 400 Unit, Weathervanes (2023), ma segna anche un decennio dall’uscita del celebre Something More Than Free (2015), uno degli apici della sua carriera solista.

La registrazione di Foxes in the Snow

Il nuovo album è stato registrato nel mese di ottobre 2024 presso i rinomati Electric Lady Studios di New York City. Sorprendentemente, Foxes in the Snow è stato registrato in soli cinque giorni, con l’artista che ha suonato esclusivamente la sua chitarra acustica Martin 0-17 del 1940, uno strumento che accompagna Isbell da tempo. Nonostante la velocità della registrazione, il disco cattura l’artista al culmine delle sue capacità: il virtuosismo della chitarra e la potenza della voce rendono Foxes in the Snow una tappa fondamentale in un percorso artistico che ha attraversato già oltre vent’anni di carriera.

La carriera di Jason Isbell

Questo nuovo lavoro solista arriva dopo l’esito positivo di Weathervanes, ma anche in un periodo in cui il pubblico ha potuto apprezzare l’evoluzione artistica di Isbell anche fuori dalla musica, come dimostra la sua recente apparizione nel film Killers of the Flower Moon, diretto da Martin Scorsese. Nel film, Isbell recita accanto a grandi nomi del cinema, tra cui Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, e il suo ruolo ne ha ampliato la visibilità al di fuori della scena musicale. La sua carriera, infatti, non si è mai limitata alla musica; recentemente, ha preso parte anche al film One Spoon of Chocolate di RZA, un’ulteriore dimostrazione della sua versatilità.

Successi e riconoscimenti

Se il suo esordio solista con Southeastern (2013) aveva segnato un cambiamento significativo nel panorama musicale con tracce iconiche come Cover Me Up, i successivi successi – tra cui ben sei Grammy Award vinti – hanno consolidato la posizione di Jason Isbell come uno dei principali esponenti della musica Americana contemporanea. Con Foxes in the Snow, l’artista sembra pronto a regalarci un nuovo capitolo, ricco di introspezioni e sonorità ricercate, che promette di essere uno dei dischi più importanti della sua carriera. (La redazione)