MEI 2025: il Meeting delle Etichette Indipendenti torna a Faenza dal 3 al 5 ottobre

Il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti torna a Faenza dal 3 al 5 ottobre 2025, confermandosi come l’evento di riferimento per la scena musicale indipendente italiana. Per tre giorni, il centro storico della città romagnola si animerà con concerti, incontri, premiazioni e momenti di confronto dedicati all’innovazione e alle nuove generazioni di artisti.

Una storia lunga trent’anni

Nato nel 1995 come Festival delle Autoproduzioni, il MEI ha assunto la sua attuale denominazione nel 1997 sotto la guida del suo storico patron Giordano Sangiorgi. Nel corso degli anni, l’evento è diventato un punto di riferimento per etichette indipendenti, artisti emergenti, produttori e operatori del settore musicale.

I premi del MEI: riconoscimenti alla creatività indipendente

Durante la manifestazione, verranno assegnati alcuni dei premi più prestigiosi della musica e dell’informazione indipendente italiana:

Premio Italiano per la Musica Indipendente (PIMI): ideato dal giornalista Federico Guglielmi di concerto con il MEI, il premio è assegnato al miglior album indipendente dell’anno e alle personalità più influenti della scena musicale italiana.

ideato dal giornalista di concerto con il MEI, il premio è assegnato al miglior album indipendente dell’anno e alle personalità più influenti della scena musicale italiana. Premio Italiano Videoclip Indipendente (PIVI): curato dal giornalista Fabrizio Galassi , celebra le migliori produzioni video legate alla musica indipendente.

curato dal giornalista , celebra le migliori produzioni video legate alla musica indipendente. Targa MEI Musicletter: nato nel 2013 grazie al blogger e autore di libri Luca D’Ambrosio, si tratta di premio nazionale dedicato all’informazione musicale sul web. Il riconoscimento è assegnato al Miglior sito web e al Miglior blog personale dell’anno. Dal 2014 viene consegnato anche un Premio speciale a figure, enti o manifestazioni di spicco del settore musicale italiano.

Una festa della musica indipendente

Il MEI 2025 non sarà solo un’occasione per celebrare la musica indipendente, ma anche un’opportunità per scoprire nuovi talenti, partecipare a conferenze e workshop e vivere un’esperienza unica nel cuore di Faenza. L’appuntamento è fissato: dal 3 al 5 ottobre 2025, Faenza si trasformerà nella capitale della musica indipendente. Un evento da non perdere per appassionati, artisti e professionisti del settore! (La redazione)