Deep Sea Diver con il nuovo album del 2025 Billboard Heart

Dopo quattro anni di silenzio discografico, il gruppo Deep Sea Diver torna con Billboard Heart, quarto attesissimo album uscito il 28 febbraio 2025. Il disco segna un momento cruciale per la band guidata da Jessica Dobson, che debutta ufficialmente con l’etichetta Sub Pop, storico punto di riferimento per la scena alternative e indie rock.

I singoli e il nuovo sound

L’album, disponibile in tutto il mondo, include alcuni singoli già noti ai fan: Billboard Heart, What Do I Know, Emergency e Let Me Go, quest’ultimo realizzato in collaborazione con la vincitrice del Grammy Madison Cunningham. A questi si aggiunge il nuovo brano Shovel, una delle tracce più energiche del disco. Con questo lavoro, Deep Sea Diver si conferma tra le formazioni più innovative della scena indie rock contemporanea, accanto a nomi del calibro di St. Vincent, TV on the Radio e Flock of Dimes.

L’ispirazione dietro “Billboard Heart”

Jessica Dobson, frontwoman e principale autrice della band, trasforma la sua esperienza personale in una dichiarazione di libertà artistica, rivelando una rinnovata fiducia in se stessa e nel proprio percorso musicale.

Un processo creativo complesso

La nascita di Billboard Heart è stata tutt’altro che lineare. Dopo una serie di concerti segreti a Seattle nel 2023, la band si era trasferita a Los Angeles per registrare il nuovo materiale, ma l’ispirazione sembrava svanita. Dobson ha vissuto un momento di stallo creativo, fino a una svolta decisiva: una conversazione con il produttore e collaboratore di lunga data Andy Park ha riacceso la scintilla, portando il gruppo a rifinire l’album e a trovare una nuova urgenza espressiva. Il risultato è un disco che trasforma l’incertezza in forza, un inno alla crescita personale e alla rinascita artistica.

I momenti più significativi dell’album

Tra i momenti più significativi spicca Shovel, brano incisivo e spavaldo che incarna il cuore pulsante dell’album. Loose Change regala atmosfere più intime e delicate, mentre Let Me Go si distingue per il dinamismo strumentale e il duetto con Madison Cunningham, che aggiunge profondità emotiva al pezzo.

Il team dietro “Billboard Heart”

La realizzazione di Billboard Heart è il frutto di un lavoro collettivo: Jessica Dobson ha scritto e suonato gran parte del disco, affiancata da Peter Mansen (batteria) ed Elliot Jackson (sintetizzatore). Il progetto ha visto anche la partecipazione di Yuuki Matthews (ex The Shins), Caroline Rose e Greg Leisz. La produzione è stata curata dalla stessa Dobson insieme a Andy D. Park, con il supporto di Adam Schatz. Il missaggio porta la firma di Park, mentre il mastering è stato affidato a due nomi di prestigio: Greg Calbi e Steve Fallone.

Un ritorno che promette di lasciare il segno

Con Billboard Heart, Deep Sea Diver non solo consolida l’identità musicale di Jessica Dobson e della sua formazione, ma dimostra di essere anche un progetto capace di ridefinire i confini dell’indie rock. Un ritorno che promette di lasciare il segno. (La redazione)