All Seeing Dolls: “Parallel” è l’album d’esordio del duo psichedelico

Il 21 febbraio 2025 è uscito Parallel, l’album di debutto degli All Seeing Dolls, una collaborazione tra Anton Newcombe, noto per essere il fondatore dei Brian Jonestown Massacre e Dot Allison, cantante e musicista di grande talento. Questo lavoro segna una nuova fase per entrambi gli artisti, dando vita a un progetto dalle sonorità psichedeliche avvolgenti e suggestive.

Registrazione durante il lockdown

Il disco è stato registrato in modo del tutto particolare, tra Berlino e la Scozia, durante il periodo di lockdown. Un contesto che ha influenzato fortemente la produzione, rendendo l’album una testimonianza del lavoro a distanza e delle nuove modalità creative in un periodo storico complesso. La produzione è stata curata da Anton Newcombe, che ha messo la sua esperienza al servizio di una visione musicale condivisa con Dot Allison.

La musica di “Parallel”

Parallel è un perfetto esempio di rock psichedelico, caratterizzato dalla fusione di atmosfere oniriche e suoni distorti che rimandano alla tradizione della musica psichedelica degli anni ’60 e ’70. La voce unica di Dot Allison si intreccia magistralmente con la strumentazione ricca e stratificata di Anton Newcombe, creando un sound distintivo e coinvolgente.

Collaborazioni

Sebbene il progetto sia stato concepito principalmente come un duo, in studio si sono aggiunti due importanti collaboratori: Hakon Adalsteinsson alla chitarra e Uri Rennert alla batteria. Questi musicisti hanno contribuito a dare vita al suono di Parallel, aggiungendo profondità e varietà al risultato finale. In conclusione, Parallel non è solo un album, ma un viaggio sonoro che riflette l’incontro tra due artisti con storie musicali diverse, ma accomunati dalla passione per la musica psichedelica e l’innovazione. Un progetto che saprà sicuramente conquistare gli amanti del genere, ma anche chi cerca nuove esperienze sonore. (La redazione)