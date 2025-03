Neil Young aprirà il tour europeo con un concerto gratuito in Ucraina

Neil Young darà il via alla sua prossima tournée europea con un evento speciale: un concerto gratuito in Ucraina, annunciato attraverso il suo sito ufficiale. Sebbene non siano ancora stati resi noti dettagli su luogo e data, l’iniziativa rappresenta un gesto simbolico forte, segnando la prima esibizione del rocker nel paese.

Il Love Earth Tour in Europa e Nord America

Il concerto anticiperà il Love Earth Tour, che partirà ufficialmente il 18 giugno da Rättvik, in Svezia, e vedrà Young esibirsi insieme alla sua nuova band, i Chrome Hearts. Il tour lo riporterà in Europa per la prima volta dal 2019, con tappe in diversi paesi prima di proseguire in Nord America.

Le posizioni politiche di Young

L’annuncio arriva in un momento delicato, pochi giorni dopo un confronto teso tra l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Young, da sempre critico nei confronti dell’ex presidente, ha recentemente espresso preoccupazione per il ruolo degli Stati Uniti sulla scena internazionale, sostenendo che il paese debba ritrovare la propria posizione di guida nel mondo libero.

Musica, unione e libertà

Con il Love Earth Tour, Young intende celebrare la musica come strumento di unione e libertà, invitando il pubblico a un’estate all’insegna della democrazia. Nel frattempo, il cantautore canadese continua a pubblicare nuova musica: il 18 aprile uscirà Coastal, colonna sonora del film sul suo tour 2023, mentre il 7 marzo sarà disponibile Oceanside Countryside, uno dei suoi cosiddetti “album perduti”.

L’attesa per il concerto in Ucraina è alta, e i fan restano in attesa di ulteriori dettagli che verranno comunicati sul sito ufficiale di Young.

Date del Love Earth Tour 2025

Tour Europeo

18 giugno – Rättvik, Svezia @ Dalhalla

– Rättvik, Svezia @ Dalhalla 20 giugno – Bergen, Norvegia @ Bergenhus Fortress

– Bergen, Norvegia @ Bergenhus Fortress 26 giugno – Copenaghen, Danimarca @ Tioren

– Copenaghen, Danimarca @ Tioren 28 giugno – Dublino, Irlanda @ Malahide Castle

– Dublino, Irlanda @ Malahide Castle 30 giugno – Bruxelles, Belgio @ Brussels Palace Open Air

– Bruxelles, Belgio @ Brussels Palace Open Air 2 luglio – Groningen, Paesi Bassi @ Drafbaan Stadspark

– Groningen, Paesi Bassi @ Drafbaan Stadspark 3 luglio – Berlino, Germania @ Waldbühne

– Berlino, Germania @ Waldbühne 4 luglio – Mönchengladbach, Germania @ Sparkassenpark

– Mönchengladbach, Germania @ Sparkassenpark 6 luglio – Stoccarda, Germania @ Cannstatter Wasen

– Stoccarda, Germania @ Cannstatter Wasen 11 luglio – Londra, Regno Unito @ BST Hyde Park

Tour Nordamericano

8 agosto – Charlotte, NC @ PNC Music Pavilion

– Charlotte, NC @ PNC Music Pavilion 10 agosto – Richmond, VA @ Alliance Amphitheater at Riverfront

– Richmond, VA @ Alliance Amphitheater at Riverfront 13 agosto – Cleveland, OH @ Blossom Music Center

– Cleveland, OH @ Blossom Music Center 17 agosto – Toronto, ON @ Budweiser Stage

– Toronto, ON @ Budweiser Stage 21 agosto – Gilford, NH @ BankNH Pavilion

– Gilford, NH @ BankNH Pavilion 23 agosto – Bethel, NY @ Bethel Woods Center for the Arts

– Bethel, NY @ Bethel Woods Center for the Arts 24 agosto – Wantagh, NY @ Jones Beach Theater

– Wantagh, NY @ Jones Beach Theater 27 agosto – Chicago, IL @ Northerly Island

– Chicago, IL @ Northerly Island 1 settembre – Denver, CO @

Conclusione

Il Love Earth Tour di Neil Young si preannuncia come un evento carico di significato, con un’apertura in Ucraina che sottolinea il potere della musica come messaggio di libertà e solidarietà. I fan attendono con impazienza ulteriori dettagli, mentre il tour si prepara a riportare il rocker sulle scene europee e nordamericane. (La redazione)