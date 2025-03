Black Country, New Road: i primi headliner del Lars Rock Fest 2025

Dopo il successo straordinario dell’edizione 2024, che ha consolidato il Lars Rock Fest come uno degli eventi più apprezzati del panorama alternative italiano, l’attesissima dodicesima edizione del festival è pronta a regalare un altro capitolo indimenticabile. Quest’anno, il festival si terrà dal 4 al 6 luglio 2025 nei Giardini Pubblici di Chiusi (SI), mantenendo la tradizione di ingresso gratuito, un elemento distintivo che ne ha fatto un evento accessibile a tutti.

Black Country, New Road: i primi headliner della XII Edizione

Il Lars Rock Fest ha già annunciato i primi headliner della sua edizione 2025: saranno i leggendari Black Country, New Road a salire sul palco principale nella serata di sabato 5 luglio. La band inglese, acclamata dalla critica internazionale, è stata definita da The Quietus “la migliore band del mondo”, un riconoscimento che testimonia la forza innovativa e l’evoluzione costante del loro sound.

I Black Country, New Road presenteranno dal vivo il loro nuovo album, Forever Howlong, che arriva a seguito del trionfante Ants From Up There (2022). Quest’ultimo ha visto la band conquistare la terza posizione nella classifica del Regno Unito, confermando il loro status di fenomeno musicale con una seconda TOP 5 in meno di un anno. La carriera della band è ora pronta a compiere un altro passo evolutivo, con l’uscita del loro terzo lavoro in studio.

Forever Howlong dei Black Country, New Road

Forever Howlong segna un’importante svolta per i Black Country, New Road. La band, che aveva già catturato l’attenzione mondiale con il suo debutto, si reinventa ancora una volta, esplorando nuovi territori musicali e vocali. Il disco è stato prodotto da James Ford (già noto per il suo lavoro con Fontaines D.C., Arctic Monkeys, Depeche Mode e Blur) e si presenta come un’opera audace e ambiziosa. Rispetto ai precedenti lavori, Forever Howlong introduce una nuova dinamica vocale, con i ruoli vocali e la scrittura delle canzoni divisi tra Tyler Hyde, Georgia Ellery e May Kershaw. Il primo singolo dell’album, Besties, è già un indizio della direzione sonora del disco, con la voce solista di Georgie Ellery che apre il nuovo capitolo della band. Come affermato da The Guardian, il loro precedente lavoro, Live at Bush Hall, rappresentava una “rinascita magica”, un aspetto che si riflette nell’atteso ritorno della band sul palco.

Prossimi annunci

Il festival, che ha sempre puntato a stupire con un’offerta musicale e culturale variegata, promette di non fermarsi qui. I fan del Lars Rock Fest sono invitati a restare sintonizzati, poiché altri artisti si aggiungeranno presto a un cartellone che già si preannuncia straordinario. Con la presenza di Black Country, New Road e la proposta di una lineup sempre più ricca, il Lars Rock Fest 2025 si prepara a essere un’esperienza imperdibile per gli appassionati di musica alternativa. (La redazione)