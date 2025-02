I Black Country, New Road con il nuovo album “Forever Howlong”

Oggi, i Black Country, New Road, una delle band più innovative del panorama musicale contemporaneo, annunciano il loro attesissimo ritorno con un nuovo album intitolato Forever Howlong. L’album, che segna il loro ritorno in studio dal 2022, sarà pubblicato il 4 aprile 2025 su Ninja Tune.

Il successo di “Ants From Up There”

Forever Howlong arriva dopo il successo di Ants From Up There del 2022, che ha raggiunto la posizione #3 nelle classifiche del Regno Unito, consolidando i Black Country, New Road tra le realtà di punta della scena musicale britannica. Questo risultato si aggiunge al successo del loro album d’esordio, For the First Time del 2021, che è stato candidato ai prestigiosi Mercury Prize, un altro passo importante nella carriera della band.

“Live at Bush Hall” e la trasformazione musicale

Nel 2023, i Black Country, New Road hanno pubblicato Live at Bush Hall, un lavoro dal vivo che ha ricevuto lodi entusiastiche dalla critica, definito dal The Guardian come una “resurrezione magica”. Questo disco testimonia il rinnovato slancio della band, che con Forever Howlong continua a evolversi, offrendo una nuova metamorfosi sonora e creativa.

Una nuova formazione e visione creativa

Per Forever Howlong, la band si reinventa ancora una volta, con una nuova formazione che vede un cambiamento significativo nella distribuzione dei compiti vocali. Tyler Hyde, Georgia Ellery e May Kershaw sono ora i protagonisti principali nella parte vocale e nella scrittura del materiale. Il disco è stato prodotto da James Ford, noto per il suo lavoro con artisti come Fontaines D.C., Arctic Monkeys, Depeche Mode e Blur, e promette di portare la band verso territori ancora più sperimentali e affascinanti.

“Besties”, il primo singolo con Georgia Ellery

Besties è il singolo che anticipa il nuovo album dei I Black Country, New Road , il primo con la voce principale di Georgia Ellery. Il brano è accompagnato da un video diretto da Rianne White, nota per il suo lavoro con artisti come Young Fathers, Aurora e Kae Tempest. (La redazione)