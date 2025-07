Dumbo Gets Mad inaugura un nuovo capitolo con Pariah

Con il singolo Pariah, Dumbo Gets Mad apre un nuovo capitolo della propria carriera discografica sotto l’etichetta Carosello Records. Il brano segna il ritorno di uno degli artisti italiani più apprezzati sulla scena internazionale, portando avanti una ricerca sonora che negli anni ha saputo mescolare psichedelia pop, elettronica e sperimentazione.

Un viaggio sonoro tra stratificazioni e visioni

Pariah si presenta come un flusso musicale denso e stratificato. Il groove tipico del psychedelic pop si intreccia con una varietà di timbri, voci e influenze stilistiche, creando un’esperienza sonora che sfugge alle definizioni più rigide. Il titolo richiama una condizione di esclusione sociale, con un riferimento diretto a una delle caste più marginalizzate della società indiana. Questa immagine diventa metafora di un disagio più universale, legato al senso di smarrimento e sospensione che caratterizza la fase di transizione verso l’età adulta, soprattutto nel contesto post-universitario.

Un progetto dalla forte identità

Dietro Dumbo Gets Mad c’è Luca Bergomi, cantautore, produttore e sound designer emiliano, la cui formazione artistica si è sviluppata tra l’Italia e Los Angeles. Fin dagli esordi nel 2011, il progetto si distingue per un’immaginario visionario che unisce estetica surreale e psichedelia pop. Il nome stesso si ispira alla celebre sequenza “Pink Elephants on Parade” del film Disney “Dumbo”, simbolo di una poetica sonora che alterna leggerezza e profondità. La cifra stilistica di Dumbo Gets Mad si fonda su un equilibrio tra sonorità retrò, ritmi funky e arrangiamenti sofisticati. Questa formula gli ha permesso di ottenere attenzione a livello internazionale, con riconoscimenti da testate di riferimento come Pitchfork e NPR.

Un percorso in continua evoluzione

Nel corso di oltre quindici anni di attività, Dumbo Gets Mad ha portato la sua musica sui palchi di festival e club in Europa, Americhe e Asia. Tra le tappe più significative figurano eventi di rilievo come Levitation, SXSW e MI AMI. La sua capacità di muoversi con disinvoltura tra generi diversi gli ha consentito di costruire una fanbase eterogenea e fedele, che abbraccia appassionati di indie, elettronica e psichedelia. Le collaborazioni con altri artisti non sono mancate: tra queste spicca quella con Marracash, con cui ha contribuito alla produzione dell’album Noi, loro e gli altri, comparendo anche nello skit dedicato al suo progetto.

Verso un nuovo album

Pariah rappresenta quindi non solo un ritorno, ma anche un punto di partenza verso un nuovo ciclo creativo. Il singolo anticipa l’uscita del quinto album in studio di Dumbo Gets Mad, atteso nei prossimi mesi. Un lavoro che, alla luce della direzione tracciata da questo nuovo brano, promette di esplorare ulteriormente i confini tra psichedelia, pop ed elettronica, mantenendo intatta quella visione personale che ha sempre caratterizzato il progetto. (La redazione)