Robbie Williams torna con l’album BRITPOP

Robbie Williams pubblicherà il suo nuovo album di inediti, BRITPOP, il prossimo 10 ottobre. Un progetto che l’artista inglese presenta come un ritorno alle sue origini musicali, in particolare all’epoca d’oro della musica britannica degli anni Novanta. Il disco, anticipato dal singolo Spies, si ispira chiaramente al periodo successivo alla sua uscita dai Take That, richiamando l’estetica e il suono dell’ondata Britpop che allora dominava le classifiche.

L’album si caratterizza per un sound più energico e crudo rispetto ai lavori precedenti, con una presenza marcata delle chitarre. Spies, il primo singolo disponibile, è un brano indie pop dal ritornello immediato, scritto insieme ai fidati collaboratori Karl Brazil e Owen Parker. La copertina dell’album raffigura un dipinto di Robbie nella tuta rossa indossata al Glastonbury Festival del 1995, icona visiva di quell’epoca.

Collaborazioni e videoclip

All’interno dell’album spicca anche Rocket, brano che apre la tracklist e vanta la collaborazione di Tony Iommi, storico chitarrista dei Black Sabbath. La canzone fonde sonorità rock decise, con un ritornello da stadio, batteria incalzante e un assolo che richiama il miglior heavy metal. Il brano è stato scritto da Williams, Brazil, Iommi e Tom Longworth.

Il video musicale, disponibile da venerdì, mostra Robbie in una veste punk: pantaloni scozzesi rossi, giacca in pelle decorata e catena al collo. Il video si svolge tra location simboliche di Londra e Birmingham, città natale di Iommi, e include anche un flash mob urbano.

Tour, impegni globali e successi recenti

Il tour BRITPOP ha già registrato oltre 250.000 spettatori nel Regno Unito in due settimane. Dopo la data italiana allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, nuovi concerti nel Regno Unito saranno annunciati a breve. Chi preordina l’album online potrà accedere in anticipo alle prevendite.

Parallelamente all’uscita musicale, Robbie è stato nominato Official FIFA Music Ambassador. In questo ruolo ha scritto Desire, primo inno ufficiale della FIFA, che accompagna tutte le competizioni dell’organizzazione. Il brano è stato eseguito dal vivo in duetto con Laura Pausini durante la finale della FIFA Club World Cup™ a New York.

Con 85 milioni di dischi venduti, 18 BRIT Awards e 15 album al numero uno nel Regno Unito, Robbie Williams si conferma una delle figure più influenti della musica pop internazionale. Dopo il biopic Better Man e il documentario Netflix di successo, BRITPOP segna un nuovo capitolo nella sua lunga carriera. (La redazione)