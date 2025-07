Tyler, The Creator torna con un nuovo album dal titolo Don’t Tap the Glass

A soli nove mesi dal fortunato CHROMAKOPIA, Tyler, The Creator pubblica il suo nono album di inediti, Don’t Tap the Glass disponibile per Sony Music. L’artista californiano conferma la sua instancabile vena creativa con un progetto che continua a sfidare i limiti della musica contemporanea.

Un viaggio tra generi e identità

La tracklist comprende dieci brani inediti, tra cui Big Poe, Sugar On My Tongue, Don’t Tap That Glass / Tweakin’ e Tell Me What It Is, in un mix che promette di fondere sperimentazione e introspezione. L’album si inserisce nel solco dei precedenti CHROMAKOPIA (2024) e Call Me If You Get Lost (2021), confermando l’evoluzione continua dell’artista.

Un nuovo album per Tyler

Con Don’t Tap the Glass, Tyler, The Creator ribadisce la sua identità unica e la sua capacità di reinventarsi, spingendo ancora una volta i confini di stile e linguaggio sonoro. (La redazione)