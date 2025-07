Flock of Dimes con l’album The Life You Save

Il 10 ottobre 2025 esce The Life You Save, il terzo album di Flock of Dimes, progetto solista della polistrumentista e producer Jenn Wasner, pubblicato in tutto il mondo dall’etichetta Sub Pop Records. L’album rappresenta una nuova, intensa fase del percorso creativo dell’artista, che da anni si muove con equilibrio tra ricerca sonora e introspezione emotiva.

Un progetto artistico e personale

Nel corso della sua carriera, Jenn Wasner ha costruito un linguaggio musicale riconoscibile, sia come membro del duo Wye Oak, sia collaborando con artisti come Bon Iver e Sylvan Esso. Con The Life You Save, Wasner raggiunge un nuovo livello di profondità espressiva, affrontando tematiche complesse come la dipendenza, la codipendenza, i traumi e il senso di colpa legato ai propri legami affettivi. L’album si distingue per un approccio narrativo diretto, incentrato su esperienze ancora in fase di elaborazione. L’autenticità dell’intento si riflette sia nei testi che nella produzione musicale, che unisce elementi sperimentali, melodie oblique e atmosfere emotivamente dense.

Il singolo Long After Midnight e il video ufficiale

Ad anticipare l’uscita dell’album, è disponibile il nuovo singolo Long After Midnight, accompagnato da un video ufficiale diretto da Spence Kelly e interpretato in piano sequenza dalla stessa Jenn Wasner. Il brano si inserisce nel contesto del disco con una carica evocativa forte, capace di comunicare la tensione emotiva che caratterizza l’intero lavoro.

Produzione e collaborazioni

The Life You Save è stato prodotto da Jenn Wasner e registrato tra Betty’s a Chapel Hill (North Carolina) e Montrose Recording a Los Angeles (California). Alla produzione aggiuntiva hanno collaborato Nick Sanborn (su sei tracce), Adrian Olsen e Alli Rogers per l’engineering, con il mix a cura di Olsen e il mastering firmato da Huntley Miller. L’intero progetto si distingue per un suono stratificato ma coerente, costruito con attenzione artigianale e supportato da arrangiamenti sofisticati.

Temi dell’album e direzione artistica

Composto da 13 brani, tra cui Afraid, Keep Me in the Dark, Defeat e il già citato Long After Midnight, l’album racconta un viaggio interiore attraverso fragilità personali, cicli familiari e relazioni complesse. Non si tratta di una semplice riflessione sul dolore, ma di una ricerca continua di lucidità e di consapevolezza. Il titolo dell’album suggerisce un’urgenza esistenziale, una riflessione sul limite tra ciò che si può controllare e ciò che invece sfugge. La musica funge da mezzo per attraversare questi spazi emotivi, rivelando un percorso ancora aperto, che parla a chi si trova in transizione tra ferite e guarigione.

Tour autunnale 2025 negli Stati Uniti

Per promuovere l’album, Flock of Dimes intraprenderà un tour autunnale negli Stati Uniti nei mesi di novembre e dicembre 2025, con una serie di date da headliner. I concerti offriranno l’opportunità di vivere dal vivo le atmosfere del nuovo disco e di entrare in contatto con la dimensione performativa di un progetto profondamente personale. (La redazione)