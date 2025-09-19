I giorni di Lennon, il libro che racconta gli ultimi anni e l’eredità dell’ex Beatle

I giorni di Lennon. Da musicista a leggenda, il volume scritto da Michelangelo Iossa ed edito da Diarkos, ricostruisce il percorso di John Lennon, tra musica e leggenda. L’opera indaga gli ultimi anni di vita del musicista inglese, esplorandone la dimensione privata e l’impatto culturale, con uno sguardo che unisce cronaca, memoria e analisi critica.

Un racconto inedito sugli anni di New York

Il libro si concentra sulla fase finale della vita di Lennon, ambientata a New York. Dopo il 1975, l’artista lasciò gli impegni discografici di Apple e Emi per vivere una quotidianità domestica nel Dakota Building, nell’Upper West Side. In questo contesto, la paternità e la vita familiare divennero centrali, fino alla pubblicazione di Double Fantasy, l’album che segnò il suo ritorno sulle scene.

Il mosaico Imagine e l’eredità culturale

Iossa dedica ampio spazio al mosaico Imagine situato a Central Park, all’interno di Strawberry Fields. Questo luogo, inaugurato nel 1985, continua a rappresentare un punto di riferimento per la memoria collettiva legata a Lennon. Il libro ne ripercorre la storia, arricchendola con testimonianze raccolte in interviste a Yoko Ono, Sean Lennon e Julian Lennon.

Anniversari del 2025

Il 2025 è un anno denso di ricorrenze per la figura di Lennon. Il 9 ottobre segnerà l’85esimo anniversario della nascita dell’artista, il 50esimo compleanno di Sean Lennon e il 40esimo anniversario dell’apertura dell’area Strawberry Fields a New York. Il 45esimo anniversario della morte dell’ex Beatle cadrà invece l’8 dicembre. Inoltre, l’autunno vedrà la pubblicazione del cofanetto Power to the People e la riedizione ampliata della Anthology dei Beatles.

L’autore e il suo percorso

Michelangelo Iossa è tra i principali studiosi italiani del fenomeno Beatles. Giornalista, docente universitario e autore di biografie dedicate a figure come Michael Jackson, Pino Daniele e Rino Gaetano, collabora da trent’anni con testate del gruppo Rcs, tra cui il Corriere della Sera. Nel corso della sua carriera ha ricevuto premi nazionali per l’editoria e il giornalismo musicale. Con Diarkos ha recentemente pubblicato volumi su Harry Styles e sulla storia della moda italiana.

Gli ultimi anni e l’eredità di Lennon

Con I giorni di Lennon. Da musicista a leggenda, Iossa propone una ricostruzione che intreccia musica, memoria e riflessione critica. Il libro non solo illumina gli ultimi anni dell’artista, ma inserisce la sua eredità nel più ampio contesto del Novecento, restituendo al lettore un ritratto essenziale di una delle figure più influenti della cultura contemporanea. (La redazione)

