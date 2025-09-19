Radio TV Serie A: palinsesto 2025-2026 con programmi, dirette, approfondimenti e highlights

Radio TV Serie A è il canale ufficiale della Lega Serie A. Un progetto editoriale che accompagna gli appassionati ogni giorno, in diretta su Dazn e sulle piattaforme digitali ufficiali della Lega. La programmazione offre rassegne stampa, approfondimenti, analisi tecniche e aggiornamenti live, con uno sguardo costante sulle partite e sulle storie del campionato.

Programmi quotidiani e di approfondimento

Il palinsesto 2025-2026 propone contenuti che coprono l’intera giornata. Con Buongiorno Serie A, la mattina si apre con rassegna stampa e analisi. Nel pomeriggio Obiettivo sulla Serie A guida lo spettatore tra notizie, interviste e aggiornamenti in tempo reale. In serata, Serie A Night e Prime Time Serie A offrono dibattiti con opinionisti e giornalisti.

Il racconto live dai campi

Tra i format più attesi c’è News dai campi della Serie A, che collega le venti città del campionato con inviati e aggiornamenti dai centri sportivi. Serie A Live segue le partite minuto per minuto, mentre Accade Oggi in Serie A racconta le ore che precedono il calcio d’inizio con collegamenti, interviste e analisi pre-gara.

Approfondimenti tecnici e storici

Il palinsesto integra rubriche tematiche. Inside Serie A porta in primo piano le storie dei protagonisti con interviste settimanali. Storie di Serie A e Viaggio nel Calcio esplorano i volti, i luoghi e le memorie che hanno reso unico il campionato. Goal Economy affronta invece gli aspetti economici e manageriali del calcio italiano, con analisi sui modelli di business e sulla sostenibilità dei club.

Spazio a fantacalcio, digitale e highlights

Gli appassionati di statistiche trovano in Fantacalcio dati e suggerimenti per affrontare la giornata di campionato. Social Corner amplia l’offerta al mondo digitale, tra contenuti social, eSports e trend online legati alla Serie A. Mentre attraverso questo pagina si possono vedere tutti gli highlights dei match della serie A.

Conclusione

Con un’offerta quotidiana e variegata, Radio TV Serie A consolida il proprio ruolo di piattaforma di riferimento per il racconto del calcio italiano. Il palinsesto 2025-2026 unisce informazione, intrattenimento e approfondimento, offrendo una copertura completa e costante del campionato più seguito in Italia. (La redazione)