Cinema: Familia di Francesco Costabile rappresenterà l’Italia agli Oscar 2026

L’Italia ha designato Familia di Francesco Costabile come candidato ufficiale per la corsa all’Oscar 2026 nella categoria del miglior film internazionale. Il titolo ha prevalso su altri ventitré film, durante la riunione del comitato di selezione che si è svolta all’Anica.

Le date chiave del percorso verso la statuetta sono già definite: il 16 dicembre 2025 verranno annunciate le shortlist, mentre le nomination ufficiali saranno comunicate il 22 gennaio 2026. La cerimonia di premiazione è prevista a Los Angeles il 15 marzo 2026.

Dalla Mostra di Venezia alla candidatura

Familia era già stato presentato nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia 2024. Il film è tratto dall’autobiografia Non sarà sempre così di Luigi Celeste, che nel 2008 uccise il padre dopo anni di violenze domestiche.

La pellicola ha conquistato riconoscimenti importanti in Italia. Agli otto David di Donatello 2025 ha vinto la statuetta per il miglior attore non protagonista, assegnata a Francesco Di Leva. Ai Nastri d’argento ha invece ottenuto tre premi, tra cui quello per il miglior montaggio a Cristiano Travaglioli e il Premio Guglielmo Biraghi a Francesco Gheghi, già premiato a Venezia come miglior interprete maschile nella sezione Orizzonti.

La trama e le ambientazioni

Il film racconta il ritorno di Franco Celeste nella vita della moglie e dei figli dopo anni di assenza. I due ragazzi, Alessandro e Luigi, portano ancora i segni delle violenze subite in passato dalla madre. L’uomo tenta di riprendersi il ruolo di padre, ma i traumi riemergono e incrinano il fragile equilibrio familiare.

Le riprese si sono svolte a Roma tra marzo e aprile 2024, nei quartieri di Quartaccio, Tufello e La Rustica. Dopo l’anteprima veneziana, Familia è uscito nelle sale italiane il 2 ottobre 2024 con la distribuzione di Medusa Film, incassando circa 477.000 euro con 78.000 presenze.

Accoglienza critica e premi

La critica cinematografica ha accolto favorevolmente l’opera, descritta come un dramma intenso che sfiora i toni del thriller psicologico. Oltre ai premi ai festival, Familia ha ottenuto candidature ai Ciak d’Oro e diversi riconoscimenti collaterali alla Mostra di Venezia, tra cui la menzione speciale al Premio FEDIC e la segnalazione Cinema For Unicef.

Un tema universale

Il regista Francesco Costabile ha sottolineato come il film affronti un tema di valenza universale: la violenza domestica. L’opera mette in luce una questione che attraversa culture e società, ritenuta urgente da portare sullo schermo in questo momento storico.

In attesa degli Oscar 2026

La candidatura di Familia agli Oscar rappresenta un segnale importante per il cinema italiano. Il film unisce un racconto di forte impatto sociale a una qualità artistica che ha convinto giurie e pubblico. Resta ora da vedere se riuscirà a entrare tra i cinque finalisti che si contenderanno l’Oscar il 15 marzo 2026. (La redazione)