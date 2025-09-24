Sevdaliza annuncia l’uscita di Heroina. Ascolta il nuovo singolo Strong Because You Are

La visione di Sevdaliza – artista nata in Iran e cresciuta in Olanda – trova nuova espressione in Strong Because You Are, brano che rende omaggio alla madre. Questo singolo rappresenta anche un ulteriore passo verso l’uscita del nuovo album Heroina, prevista per il 31 ottobre 2025. La canzone si concentra sui temi della resilienza e dell’amore materno, con una narrazione musicale intima e intensa.

Struttura musicale e ispirazione

Il brano si sviluppa su chitarre acustiche e archi avvolgenti. La voce di Sevdaliza crea un percorso che collega l’esperienza della madre con la propria identità artistica. Il risultato è una riflessione sul legame generazionale che attraversa il tempo. La composizione, che culmina in un ritornello corale e intenso, rafforza l’idea di una forza che non si esaurisce mai ma si trasmette da una donna all’altra.

Connessione con gli esordi

Con Strong Because You Are l’artista torna a sonorità emotive che ricordano i primi lavori, molto apprezzati dai fan di lunga data. Allo stesso tempo, la canzone si apre a nuovi ascoltatori, mostrando un lato personale e diretto della sua scrittura musicale.

Attività recenti

Fuori dallo studio, Sevdaliza continua a farsi notare sulla scena internazionale. Durante l’ultima Paris Fashion Week ha sfilato per Willy Chavarria ed è stata presente a show di KidSuper e AMIRI. L’estate l’ha vista protagonista di numerosi festival europei, tra cui Meo Kalorama a Lisbona, Les Ardentes in Belgio, Audioriver Festival in Polonia, SZIGET a Budapest e Zurich’s Open-Air Festival.

Una carriera in continua espansione

Artista multidisciplinare nata in Iran e cresciuta nei Paesi Bassi, Sevdaliza ha costruito una carriera che unisce musica, moda e attivismo. Con oltre un miliardo e mezzo di stream, si è affermata come figura centrale della scena contemporanea grazie agli album ISON (2017) e Shabrang (2020). Nel 2024 ha raggiunto il successo mondiale con il singolo Alibi, che ha scalato classifiche globali e l’ha portata a esibirsi in contesti prestigiosi come il The Tonight Show Starring Jimmy Fallon e il Rock in Rio.

Le collaborazioni e l’impegno sociale

La sua versatilità si manifesta nelle collaborazioni con artisti come Grimes, Anitta, Tiësto e Tokischa. Oltre alla musica, ha conquistato spazio nella moda, sfilando per Y/Project e Iris Van Herpen. La sua immagine è apparsa su copertine internazionali di Elle e Harper’s Bazaar. Attiva sostenitrice dei diritti LGBTQ+ e delle comunità emarginate, porta avanti un percorso che intreccia creatività e impegno sociale.

Verso l’album Heroina

Strong Because You Are si aggiunge ai singoli già pubblicati, tra cui Alibi, Ride or Die Part 2, Heroina, Messiah, No Me Cansare e Maria Magdalena. Tutti questi brani anticipano l’uscita del nuovo album Heroina, atteso per fine ottobre, che promette di essere uno dei lavori più completi della sua carriera.

Conclusione

Con Strong Because You Are, Sevdaliza firma uno dei suoi lavori più intimi, segnando una tappa importante del percorso che porterà a Heroina. L’artista continua a fondere sperimentazione musicale e visione personale, confermandosi come una delle voci più originali della scena globale. (La redazione)