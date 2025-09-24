I Delta V tornano con In fatti ostili, nuovo album e tour tra musica e società

Il 17 ottobre 2025 esce In fatti ostili, il nuovo album di inediti dei Delta V, distribuito da Universal Music Italia. Si tratta del settimo disco di studio della band, che affronta tematiche legate all’ostilità e alla diffidenza nella società contemporanea.

Trent’anni di storia musicale

La storia dei Delta V inizia negli anni ’80, quando Carlo Bertotti e Flavio Ferri si incontrano al liceo linguistico. Dopo diverse collaborazioni, nasce la band, che debutta nel 1998 con l’album Spazio, accolto favorevolmente e vincitore del Premio Ciampi come miglior debutto discografico. Il singolo Se telefonando entra nelle rotazioni radiofoniche, diventando un successo estivo.

Negli anni successivi, il gruppo pubblica Psychobeat (1999), Monaco 74 (2001), Le cose cambiano (2004) e Pioggia Rosso Acciaio (2006), con cambi di formazione e nuove collaborazioni. Dopo una lunga pausa, i Delta V tornano nel 2019 con Heimat, aprendo una fase più orientata al racconto della contemporaneità e a un approccio meno radiofonico.

Tematiche e produzione di In fatti ostili

Il nuovo album affronta il tema della diffidenza e della chiusura sociale, anticipato dal singolo Nazisti dell’Illinois. La band riflette sulla paura del diverso e sul senso di mancata appartenenza, trasformando la musica in uno strumento di osservazione e narrazione sociale. Prodotto da Paolo Gozzetti e Roberto Vernetti, l’album contiene undici brani composti e prodotti negli ultimi cinque anni, consolidando la nuova identità artistica del gruppo.

Il tour autunnale

Per presentare l’album, i Delta V intraprenderanno l’In fatti ostili Tour. La formazione include Carlo Bertotti (synth, basso), Flavio Ferri (chitarra, synth), Marti (voce), Nicola Manzan (chitarra e violino) e Simone Filippi (batteria).

Le prime date del 2025 confermate sono:

8 novembre – Fontanafredda (Pordenone) – Astro Club

13 novembre – Napoli – Duel

14 novembre – Livorno – The Cage

27 novembre – Roma – Largo Venue

28 novembre – Seregno (Monza Brianza) – Tamburine

29 novembre – Alba (Cuneo) – Cinema Vekkio

5 dicembre – Grassina (Firenze) – Casa del Popolo

10 dicembre – Torino – Hiroshima Mon Amour

13 dicembre – Vignola (Modena) – Circ. Ribalta

Conclusione

In fatti ostili rappresenta un ritorno dei Delta V centrato su riflessione e contemporaneità. Il disco unisce sonorità sofisticate e contenuti socialmente rilevanti, confermando la capacità della band di raccontare la vita quotidiana attraverso musica, immagini e narrazione. (La redazione)