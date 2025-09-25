Home Articoli La nostra scelta: The Heat Warps dei Modern Nature
La nostra scelta: The Heat Warps dei Modern Nature

Con The Heat Warps, gli inglesi Modern Nature intraprendono una nuova direzione: meno astratta e più compatta, guidata dal dialogo tra due chitarre e da una scrittura diretta. Un disco che affronta temi attuali come ambiente, società e collettività, ma con uno slancio vitale che trasforma inquietudine in energia e speranza.

Pubblicato da
Redazione
25 Settembre 2025

Modern Nature (press photo)

Ciclicamente, la nostra redazione seleziona un album che merita di essere ascoltato con attenzione. Oggi la scelta cade su The Heat Warps dei Modern Nature, un progetto che a nostro avviso si distingue per qualità e capacità di catturare l’ascoltatore sin dal primo brano.

The Heat Warps segna una svolta decisiva per i Modern Nature. Dopo l’approccio aperto e astratto di No Fixed Point In Space (2023), Jack Cooper ha sentito l’esigenza di tornare a strutture più definite, trovando una nuova direzione nel lavoro con il nucleo formato da Jim Wallis (batteria), Jeff Tobias (basso) e la nuova chitarrista Tara Cunningham.

Il disco nasce dall’energia e dalla sintonia sviluppata dal quartetto, catturata in presa diretta nello studio analogico di Gizzard Recording a Londra. Centrale è il dialogo tra le due chitarre, che dona equilibrio e forza a brani più diretti ma sempre capaci di affrontare temi profondi: dal rapporto con la natura alla violenza del capitalismo, dalle tensioni sociali fino alla ricerca di speranza collettiva.

Pur toccando questioni dure e attuali, The Heat Warps non è un album cupo: alterna momenti di denuncia a una visione ottimista e aperta, che trova la sua espressione più luminosa nella traccia finale Totality, ispirata all’esperienza condivisa dell’eclissi solare. In questo equilibrio fra consapevolezza critica e slancio vitale risiede la forza del nuovo lavoro della band inglese.

Conclusione

The Heat Warps rappresenta per i Modern Nature un nuovo inizio: un disco più compatto e diretto, che trasforma inquietudini e cambiamenti in musica capace di unire riflessione, energia e speranza. (La redazione)

