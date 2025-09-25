La nostra scelta: The Heat Warps dei Modern Nature

Con The Heat Warps, gli inglesi Modern Nature intraprendono una nuova direzione: meno astratta e più compatta, guidata dal dialogo tra due chitarre e da una scrittura diretta. Un disco che affronta temi attuali come ambiente, società e collettività, ma con uno slancio vitale che trasforma inquietudine in energia e speranza.
Ciclicamente, la nostra redazione seleziona un album che merita di essere ascoltato con attenzione. Oggi la scelta cade su The Heat Warps dei Modern Nature, un progetto che a nostro avviso si distingue per qualità e capacità di catturare l’ascoltatore sin dal primo brano.
The Heat Warps segna una svolta decisiva per i Modern Nature. Dopo l’approccio aperto e astratto di No Fixed Point In Space (2023), Jack Cooper ha sentito l’esigenza di tornare a strutture più definite, trovando una nuova direzione nel lavoro con il nucleo formato da Jim Wallis (batteria), Jeff Tobias (basso) e la nuova chitarrista Tara Cunningham.
Il disco nasce dall’energia e dalla sintonia sviluppata dal quartetto, catturata in presa diretta nello studio analogico di Gizzard Recording a Londra. Centrale è il dialogo tra le due chitarre, che dona equilibrio e forza a brani più diretti ma sempre capaci di affrontare temi profondi: dal rapporto con la natura alla violenza del capitalismo, dalle tensioni sociali fino alla ricerca di speranza collettiva.
Pur toccando questioni dure e attuali, The Heat Warps non è un album cupo: alterna momenti di denuncia a una visione ottimista e aperta, che trova la sua espressione più luminosa nella traccia finale Totality, ispirata all’esperienza condivisa dell’eclissi solare. In questo equilibrio fra consapevolezza critica e slancio vitale risiede la forza del nuovo lavoro della band inglese.
The Heat Warps rappresenta per i Modern Nature un nuovo inizio: un disco più compatto e diretto, che trasforma inquietudini e cambiamenti in musica capace di unire riflessione, energia e speranza. (La redazione)
