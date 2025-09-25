Attacco alla Global Sumud Flotilla: droni, esplosioni e gli Abba nelle radio di bordo

La Global Sumud Flotilla, missione umanitaria diretta a Gaza, è stata colpita da attacchi in acque internazionali a sud di Creta. Le imbarcazioni, oltre cinquanta, sono state bersaglio di droni con esplosioni, sostanze chimiche e interferenze radio. Tra le comunicazioni disturbate, spicca la musica degli Abba, usata come segnale prima dell’attacco.

L’attacco in mare

Le operazioni sono iniziate poco dopo le 23.30. I droni hanno sorvolato la flottiglia per mezz’ora prima di colpire, sganciando ordigni incendiari e sostanze chimiche. La barca Owhaila è riuscita a evitare l’impatto grazie a manovre a zigzag. Subito dopo, sulla Yulara, un drone ha rilasciato una sostanza chimica che ha provocato irritazioni a Youssef Sammour, veterano palestinese della missione.

Le esplosioni hanno continuato per quasi quattro ore, colpendo almeno cinque imbarcazioni. La Zefiro ha subito i danni maggiori all’albero maestro, mentre la vela principale della Morgana, su cui viaggiano Mariaelena Delia, Marco Croatti e Benedetta Scuderi, è stata squarciata. Nonostante i danni, la flottiglia ha deciso di proseguire.

Reazioni internazionali

L’Unione europea e l’Onu hanno condannato l’attacco, annunciando indagini sulla vicenda. L’Italia ha inviato una fregata della Marina militare, mentre il governo tenta di mediare il passaggio degli aiuti attraverso Cipro fino al Patriarcato latino di Gerusalemme. I sindacati italiani reagiscono con minacce di scioperi generali, mentre l’Usb prevede presidi permanenti in caso di nuovi attacchi.

Strategie della Flotilla

Gli organizzatori hanno scelto di mantenersi vicino alle acque territoriali greche per protezione, riducendo la velocità di navigazione a tre nodi. I droni continuano a sorvegliare la flotta, e gli equipaggi si preparano a possibili attacchi nelle prossime notti. La navigazione resta comunque determinata a garantire l’arrivo degli aiuti a Gaza.

Gli Abba nelle radio di bordo

Durante l’attacco, la musica degli Abba ha interferito con le comunicazioni tra le imbarcazioni. Il gruppo pop svedese, attivo dal 1972, è stato tra i più celebri della musica internazionale, con oltre 150 milioni di dischi venduti. Vincitori dell’Eurovision Song Contest 1974 con Waterloo, hanno pubblicato il loro ultimo album, Voyage, nel 2021. Nonostante il ritorno con due singoli nel 2021, Benny Andersson ha confermato che non ci saranno ulteriori reunion.

Conclusione

L’attacco alla Global Sumud Flotilla evidenzia le difficoltà delle missioni umanitarie in contesti di conflitto. Le interferenze radio, la musica degli Abba e la strategia dei droni hanno segnato una notte di tensione in mare, mentre la comunità internazionale osserva attentamente gli sviluppi. Gli equipaggi, determinati a proseguire, mantengono viva la solidarietà verso Gaza. (La redazione)