La nostra scelta: Constant Noise dei Benefits. Rabbia, politica, synth e spoken word nel nuovo album del duo britannico

Il duo britannico Benefits, formato dal cantante Kingsley Hall e dal musicista Robbie Major, ha pubblicato il secondo album in studio dal titolo Constant Noise. L’album, uscito il 21 marzo 2025 per Invada Records, è una delle nostre scelte del momento.

Contesto e produzione

Constant Noise segue il debutto del 2023, Nails, e si compone di quattordici brani della durata compresa tra uno e sei minuti. L’album è stato prodotto e mixato da James Welsh e James Adrian Brown. Si tratta di un lavoro discografico in cui rabbia e frustrazione vengono incanalate in una miscela sonora che include synth, disco e riflessioni su vita, morte e politica.

Le collaborazioni con Pete Doherty e Zera Tønin

Il primo singolo estratto, Land of the Tyrants, con la partecipazione della cantante Zera Tønin, è uscito il 17 settembre 2024. A seguire, il 13 novembre 2024, è stato pubblicato Relentless, con la collaborazione di Pete Doherty dei Libertines. Il terzo singolo, Missiles, è uscito il 24 dicembre 2024.

Accoglienza della critica

L’album ha ricevuto un’accoglienza molto positiva da parte della critica musicale. Beats Per Minute gli ha assegnato l’81%, mentre Clash Magazine lo ha valutato con un otto su dieci. Anche The Quietus ha dato un giudizio positivo al nuovo album Constant Noise.

The Skinny ha messo al disco quattro stelle su cinque, lodandone la varietà stilistica tra EDM, techno e paesaggi sonori apocalittici. The Line of Best Fit ha assegnato un punteggio di nove su dieci, evidenziando l’equilibrio tra furia e raffinatezza. Secondo NME, si tratta del miglior lavoro del duo fino a oggi, mentre DIY Magazine (4,5 stelle) ha apprezzato l’ampiezza musicale e lirica dell’opera.

Composizione musicale

Ogni brano di Constant Noise esplora stili e tematiche diverse. Land of the Tyrants è un pezzo elettronico critico verso l’apatia e i funzionari pubblici, paragonato a Star Guitar dei Chemical Brothers. The Victory Lap propone sonorità da club e riflette sulla mentalità collettiva. Terror Forever incorpora elementi jazz, mentre Blame richiama lo stile di Leftfield e Underworld. Missiles infine affronta il tema della guerra a Gaza mentre Lies and Fear unisce lo-fi, blast beat e richiami musicali all’album precedente Nails. (La redazione)