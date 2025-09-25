La nostra scelta: Can’t Lose My (Soul) di Annie & The Caldwells. Un disco soul e funk tra passione e tradizione

Da West Point, Mississippi, emerge una band che incarna la forza del soul e della musica disco e funk con radici familiari profonde. Annie & The Caldwells non sono solo un gruppo musicale, ma una famiglia unita dalla musica, pronta a sorprendere il mondo con il loro talento autentico. Il loro nuovo album Can’t Lose My (Soul), registrato in una chiesa locale, segna un traguardo ventennale di dedizione e passione.

Una famiglia in musica

La band è guidata da Annie Caldwell, voce principale e cuore del progetto, e dal marito Willie Joe Caldwell, Sr., chitarrista con cinquant’anni di carriera familiare alle spalle. Ad affiancarli ci sono le figlie Deborah Caldwell Moore e Anjessica Caldwell, la figlia adottiva Toni Rivers, e i figli Willie Jr. Caldwell al basso e Abel Aquirius Caldwell alla batteria.

Nonostante la loro musica occupi i weekend, i membri della famiglia mantengono attività quotidiane: Willie Jr. guida un carrello elevatore, Abel Aquirius accompagna pazienti in ospedale, Anjessica lavora nel customer care, Toni insegna alle elementari e Deborah è parrucchiera. Annie Caldwell gestisce Caldwell Fashions, negozio storico della città, attivo dal 1980 e punto di riferimento per la comunità locale.

La nascita di Can’t Lose My (Soul)

Il nuovo album è il frutto di vent’anni di esperienza e passione. Registrato al The Message Center di West Point, vicino alla casa di Annie e Joe, l’album è stato prodotto da Ahmed Gallab, artista noto come Sinkane, e mixato dall’ingegnere Albert DiFiore. La post-produzione ha incluso mastering e taglio del lacquro a cura di Chris Bellman presso Bernie Grundman.

Ogni traccia riflette la vita della famiglia: la voce di Annie Caldwell emerge potente e autentica, mentre Deborah Caldwell Moore aggiunge intensità e vigore, creando un suono che unisce tradizione e modernità.

Collaborazioni e contributi

Oltre alla famiglia, l’album include contributi di musicisti come Parker James alle congas e Gerald Jenkins all’Hammond B3. La registrazione si è svolta in una chiesa storica di West Point, dove Willie Joe Caldwell, Sr. suona regolarmente la chitarra, e il legame con la comunità è stato fondamentale. L’artwork è firmato da Chris Hopkins, con la copertina ispirata al film All Dirt Roads Taste of Salt di Raven Jackson.

Vita quotidiana e ispirazione

Tra registrazioni, prove e concerti locali, la famiglia mantiene un forte legame con West Point. Ogni giorno include pasti al Tin Lizzie Café, Pantry 45 e Waffle House, e serate di relax al Soprano’s Cafe. Questo equilibrio tra vita quotidiana e musica contribuisce a rendere la loro espressività musicale così reale e accessibile. (La redazione)

Conclusione

Annie & The Caldwells offrono una prospettiva unica nel panorama soul contemporaneo: unendo famiglia, comunità e musica, creano un’esperienza autentica e senza filtri. Can’t Lose My (Soul) non è solo un album, ma una celebrazione del talento, della dedizione e del legame familiare, destinata a lasciare un’impronta duratura nella musica soul.