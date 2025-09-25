L’orso festeggia 15 anni con un tour reunion: quattro date tra ricordi e nuova energia

L’orso nasce nel 2010 tra Ivrea e Milano. Il primo EP, L’adolescente, viene registrato insieme ad Andrea Suriani in un casale nel Canavese e pubblicato in modo indipendente. Negli anni successivi, tra il 2011 e il 2012, escono La provincia e La domenica, chiudendo una trilogia che segna l’esordio della band.

Con l’etichetta bolognese Garrincha Dischi arrivano i primi album: L’orso (2012) e Ho messo la sveglia per la rivoluzione (2015), entrambi realizzati con la produzione di Matteo Romagnoli insieme al gruppo. Nel 2016 viene pubblicato Un luogo sicuro, co-prodotto da Mattia Barro Splendore e Cosmo.

Una pausa lunga nove anni

Dopo centinaia di concerti in Italia e alcune date in Europa a Parigi, Bruxelles e Budapest, nel 2016 la band annuncia il proprio allontanamento dalle scene. La parentesi si interrompe soltanto nel 2024 con un live dedicato alla memoria di Matteo Romagnoli, figura centrale nella storia del gruppo.

Il ritorno sulle scene

Nell’autunno 2025 arriva l’annuncio: Mattia Barro, Omar Assadi, Francesco Paganelli e Niccolò Bonazzon torneranno a suonare insieme per celebrare i 15 anni di carriera. La reunion prevede quattro appuntamenti intimi tra fine novembre e inizio dicembre. In scaletta venti brani scelti dall’intera discografia, dagli EP iniziali fino all’ultimo album.

Un tour per il pubblico e per un amico

Il nuovo tour non sarà soltanto una celebrazione del percorso musicale, ma anche una dedica al pubblico che ha continuato a seguire la band durante i nove anni di silenzio. Allo stesso tempo rappresenterà un tributo a Matteo Romagnoli, discografico e amico, la cui scomparsa ha segnato profondamente il gruppo.

Le date del tour 2025

28 novembre – Torino, Spazio 211

30 novembre – Bologna, Locomotiv Club

2 dicembre – Roma, Monk

5 dicembre – Milano, Arci Bellezza

Conclusione

Il ritorno de L’orso non è soltanto un’occasione per riascoltare le canzoni che hanno segnato una generazione di ascoltatori. È anche un momento di memoria, di celebrazione e di riconnessione tra la band e il suo pubblico. In dieci giorni si concentreranno emozioni, ricordi e nuova energia, per una festa che unisce passato e presente. (La redazione)