Cani. Una guida facile facile (dalla A alla Z): tutto quello che c’è da sapere sul mondo a quattro zampe

Il nuovo libro Cani. Una guida facile facile (dalla A alla Z) di Marc Bekoff, edito da Carocci Editore, offre un approccio chiaro e accessibile per comprendere i cani. La pubblicazione rappresenta una risorsa preziosa per chi desidera instaurare un legame autentico con il proprio amico a quattro zampe, basandosi su informazioni scientifiche tradotte in maniera semplice e pratica.

Comprendere il linguaggio dei cani

Marc Bekoff esplora il mondo emozionale e comportamentale dei cani. Il libro risponde a domande fondamentali: che cosa pensano e provano realmente i cani? Come interpretare i loro segnali e interagire con loro in modo efficace? Grazie a oltre 650 voci sintetiche e ricche di aneddoti, ogni comportamento, espressione emotiva e dinamica sociale viene spiegata in maniera chiara, consentendo una comprensione immediata.

Comportamenti, istinti e intelligenza

Il testo approfondisce comportamenti quotidiani, istinti naturali e capacità cognitive dei cani. Vengono analizzati i giochi, le interazioni sociali, i comportamenti esplorativi e le strategie comunicative che i cani utilizzano per esprimere bisogni e stati d’animo. Questo permette di costruire rapporti più empatici e rispettosi con gli animali.

Relazione con l’uomo ed etica

Un altro aspetto centrale del libro riguarda il rapporto tra cani e esseri umani, con attenzione all’etica, al benessere e alla conservazione animale. Bekoff invita a riflettere sulle responsabilità che derivano dalla convivenza con gli animali, offrendo consigli pratici per migliorare la qualità della vita dei cani e rendere la relazione più equilibrata e soddisfacente.

Autore e riconoscimenti

Marc Bekoff è professore emerito di Ecologia e Biologia evoluzionistica alla University of Colorado Boulder. Il suo lavoro nel campo del comportamento animale gli ha valso l’Exemplar Award dalla Animal Behavior Society. La sua competenza scientifica si unisce a una capacità rara di rendere le informazioni comprensibili a tutti.

Conclusione

Cani. Una guida facile facile è una lettura indispensabile per chi ama i cani e desidera comprenderli davvero. La struttura ad enciclopedia pratica e il tono accessibile rendono il libro uno strumento utile sia per chi ha già esperienza con i cani, sia per chi si avvicina a questo mondo per la prima volta. Un invito a guardare il mondo attraverso gli occhi dei cani e a costruire un legame autentico e appagante. (La redazione)

Disponibile su Amazon