Teatro La Fenice: i lavoratori proclamano lo stato di agitazione per la nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale

Da quanto si apprende dalle principali testate giornalistiche italiane, l’Assemblea generale dei lavoratori del Teatro La Fenice, riunitasi il 26 settembre 2025, ha espresso solidarietà alla presa di posizione resa pubblica il giorno precedente dai professori d’orchestra. La discussione ha riguardato la recente nomina del M° Beatrice Venezi a Direttore musicale, considerata dai lavoratori contraria ai principi di trasparenza e confronto.

Richiesta di revoca della nomina

Le maestranze del teatro hanno chiesto l’immediata revoca della nomina del M° Venezi, sottolineando che le modalità e i tempi della decisione hanno calpestato i principi democratici di gestione della Fondazione. Il curriculum della direttrice musicale è stato giudicato non comparabile con quello dei direttori stabili precedenti, un elemento centrale della protesta interna.

Stato di agitazione e possibili azioni

L’Assemblea generale ha dichiarato lo stato di agitazione permanente, riservandosi di attuare tutte le azioni di lotta sindacale necessarie, tra cui scioperi, manifestazioni e sit-in. L’obiettivo dichiarato è difendere la professionalità degli artisti e garantire il rispetto delle regole democratiche nella gestione del teatro.

Ruolo del Sovrintendente e delle istituzioni

Il Sovrintendente, il Consiglio di indirizzo e il Sindaco sono ora chiamati a assumersi pienamente le proprie responsabilità di fronte ai lavoratori, alla città e all’intero mondo della cultura. La vicenda evidenzia una frattura interna che potrebbe avere implicazioni significative sulla governance del Teatro La Fenice.

Conclusione

L’Assemblea dei lavoratori del Teatro La Fenice ha scelto una posizione netta e compatta, basata sulla tutela della professionalità e sulla richiesta di trasparenza nella gestione. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere come le istituzioni risponderanno alle istanze della comunità artistica. (La redazione)