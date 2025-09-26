Festival di Sanremo 2026: confermate le date e la direzione artistica di Carlo Conti

Il Festival della Canzone Italiana torna nel 2026 con nuove date e conferme sul fronte organizzativo. Dopo l’accordo tra Rai e il Comune di Sanremo, il Festival si svolgerà dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston, evitando sovrapposizioni con i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, di cui Rai, in qualità di host broadcaster, curerà la produzione televisiva.

Lo slittamento e le ragioni organizzative

Lo spostamento del Festival si è reso necessario per garantire la piena disponibilità dei mezzi tecnologici della Rai, utilizzati anche in eventi di grande portata come l’Eurovision 2022 a Torino. Il Festival di Sanremo 2026 segna un ritorno alla fine di febbraio, dopo l’ultima edizione in questo periodo nel 2008. L’edizione 2026 sarà inoltre la quinta e ultima con la conduzione e direzione artistica di Carlo Conti, il cui contratto scade nello stesso anno.

Un Festival con radici storiche

La necessità di spostare l’evento non è nuova. Nel 2021, a causa della pandemia, il Festival si svolse dal 2 al 6 marzo in un Teatro Ariston vuoto, con la vittoria dei Måneskin grazie al brano Zitti e buoni. Da allora, l’appuntamento della fine di febbraio era rimasto eccezionale, confermando l’importanza di programmare attentamente le date per garantire copertura e continuità televisiva.

Il percorso legale e l’accordo Rai-Sanremo

Negli ultimi anni, le dinamiche organizzative hanno visto tensioni tra Comune e Rai. Dopo il pronunciamento del TAR della Liguria nel dicembre 2024, che richiedeva una gara pubblica per individuare l’organizzatore del Festival, il bando è stato pubblicato ad aprile 2025. L’unico candidato è stato Rai, portando infine a un accordo che ha confermato Sanremo come sede del Festival. Le trattative hanno affrontato questioni legate al marchio dell’evento e alle possibili alternative tra altre città italiane, tra cui Napoli, Torino, Milano, Viareggio e Rimini.

Direzione artistica e presentazione

Carlo Conti sarà nuovamente direttore artistico e conduttore del Festival 2026, dopo aver già ricoperto il ruolo nelle edizioni 2015, 2016 e 2017. La prossima edizione rappresenta quindi la conclusione di un ciclo per il conduttore fiorentino, che ha guidato l’evento con continuità e competenza, garantendo stabilità e qualità alla manifestazione.

Un festival anche di giovani

Parte degli artisti in gara sarà determinata tramite da un festival dedicato ai giovani. La finale, prevista per dicembre 2025, sarà presentata da Carlo Conti e trasmessa su Rai 1, rappresentando la fase di selezione dei talenti emergenti che parteciperanno al Festival principale.

Sanremo 2026 si prepara a nuove emozioni

Il Festival di Sanremo 2026 si terrà dal 24 al 28 febbraio, confermando la sede storica del Teatro Ariston e la direzione artistica di Carlo Conti. La manifestazione manterrà il ruolo di evento centrale per la musica italiana, segnando anche la designazione del rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna. La settimana di Sanremo tornerà a unire l’Italia attraverso spettacolo, musica e tradizione. (La redazione)