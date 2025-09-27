Il disco in evidenza: Allbarone, 2025, di Baxter Dury

Baxter Dury torna sulla scena musicale con il suo nono album, Allbarone, pubblicato il 12 settembre 2025 su Heavenly Recordings. Dopo vent’anni di musica notturna e linee di basso incisive, l’artista britannico torna con un album elettronico sorprendente. Un lavoro originale che combina introspezione e sperimentazione, con un suono moderno e mai prevedibile.

La collaborazione con Paul Epworth

Allbarone è stato prodotto da Paul Epworth, noto per aver lavorato con Adele e Florence & The Machine. La collaborazione tra i due artisti è nata nel backstage del Glastonbury Festival, il 28 giugno 2024, e si è consolidata presso i North London Church Studios a novembre dello stesso anno. Qui, Baxter Dury e Epworth hanno lavorato quotidianamente a sessioni di tre ore, dando vita a una collezione di nove brani che rappresentano la sintesi più melodicamente diretta e futuristica della carriera dell’artista.

Il concept e il suono di Allbarone

Il nuovo album mostra una dualità di personalità e uno sguardo critico verso figure sociali riconoscibili, dal londinese medio al personaggio borghese di Chiswick. Ogni traccia è concepita per raccontare un arco narrativo coerente, lontano dalle influenze convenzionali delle band contemporanee e capace di esprimere un suono originale, nuovo per l’artista. La produzione minimale e intensa conferisce a Allbarone un carattere unico, combinando melodie accessibili con atmosfere innovative, senza rinunciare all’ironia e alla sensibilità tipiche della musica di Baxter Dury.

Conclusione

Allbarone rappresenta un capitolo nuovo nella carriera di Baxter Dury, consolidando la sua capacità di innovare pur restando fedele al proprio stile. Con una produzione curata da Paul Epworth e un approccio melodicamente diretto, l’album offre una prospettiva contemporanea sulla musica londinese. Con questo album Dury conferma di essere una figura imprescindibile nel panorama musicale britannico. (La redazione)