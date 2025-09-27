Chiara Tognolotti racconta Anna Magnani in un nuovo saggio per Carocci

Chiara Tognolotti, docente di Storia del cinema italiano all’Università di Pisa, dedica ad Anna Magnani un nuovo saggio pubblicato da Carocci editore. Con Anna Magnani, l’autrice propone un’analisi approfondita che intreccia biografia e interpretazione critica, restituendo il profilo di un’attrice che ha segnato in profondità la cultura del secondo dopoguerra.

Il volume mette in luce la forza espressiva e l’unicità di Magnani, capace di imporsi con vocalità, gesti e sguardi che hanno oltrepassato il tempo. La sua immagine, lontana dai modelli di Hollywood, resta una presenza centrale nella memoria collettiva.

L’arte interpretativa e la costruzione di una star

Il saggio si concentra sulle modalità interpretative dell’attrice, osservando come la sua fisicità, la micromimica e la risata travolgente abbiano creato una forma di recitazione personale e inconfondibile. Anna Magnani diventa così figura emblematica di un cinema che privilegia autenticità e intensità, consolidando un modello divistico alternativo.

Dalle origini al successo internazionale

Il percorso narrato nel libro segue gli anni di formazione tra teatro e cinema e attraversa i film che hanno definito la sua carriera. Da Roma città aperta di Rossellini, dove il personaggio di Pina resta tra i più intensi del cinema del dopoguerra, a Bellissima di Visconti, Magnani si afferma come volto irripetibile. Con La rosa tatuata conquista l’Oscar nel 1956, prima interprete italiana a ottenere il riconoscimento. Successivamente, film come Mamma Roma di Pasolini e Roma di Fellini confermano la sua capacità di reinventarsi fino all’ultimo, breve ma incisivo ruolo.

Un libro per capire la permanenza di Magnani

Anna Magnani non si limita alla ricostruzione biografica, ma propone una lettura critica che mette in dialogo le opere dell’attrice con il loro contesto storico e culturale. Il lavoro di Chiara Tognolotti diventa così uno strumento prezioso per comprendere perché Magnani resti una figura persistente e imprescindibile nella storia del cinema e nell’immaginario comune.

Conclusione

La pubblicazione rappresenta un contributo significativo agli studi sul cinema italiano. Con uno stile chiaro e rigoroso, Chiara Tognolotti restituisce complessità e forza a una protagonista assoluta, mostrando come l’impatto di Anna Magnani travalichi i confini della sua epoca e continui a parlare al presente. (La redazione)

