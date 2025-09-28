Il disco in evidenza: Sable, Fable, 2025, di Bon Iver

Dopo un lungo silenzio discografico, Justin Vernon (alias Bon Iver) torna con Sable, Fable, disco uscito l’11 aprile 2025 per Jagjaguwar. L’album rappresenta un nuovo capitolo per la band, che con questa pubblicazione propone un viaggio sonoro radioso e intenso, unendo riflessione e speranza. È un progetto che si presenta come un percorso di trasformazione interiore, dalla solitudine alla rinascita.

Un concept in due parti

Sable, Fable nasce da una struttura in due sezioni distinte. L’EP Sable, pubblicato nell’ottobre 2024, ha introdotto tre brani inediti dedicati a temi di dolore e isolamento, vissuti come occasione di crescita personale. Con la sezione Fable, invece, i Bon Iver volgono lo sguardo al futuro, raccontando un nuovo inizio fatto di amore, luce e rinnovata vitalità. Il passaggio dalla tristezza alla gioia diventa la chiave narrativa dell’intero progetto.

Un sound più limpido

Rispetto a lavori precedenti come i,i e 22, A Million, caratterizzati da stratificazioni complesse e voci filtrate, Sable, Fable segna un cambio netto. La voce di Vernon emerge con maggiore chiarezza, senza barriere sonore, rivelando fragilità e intimità. Ogni brano assume il valore di una lezione di vita, come una favola che illumina con semplicità.

La forza delle collaborazioni

Il disco, registrato negli April Base del Wisconsin, è stato prodotto da Vernon insieme a Jim-E Stack. La genesi creativa risale al 22 febbraio 2022, quando Stack e Danielle Haim si unirono a Vernon nello studio, bloccati da una tempesta di neve. Da quell’esperienza nacque If Only I Could Wait, duetto che mette in dialogo vulnerabilità e desiderio di rinascita, con le voci intrecciate di Vernon e Haim.

Il singolo di San Valentino

Il primo assaggio del nuovo lavoro è arrivato il 14 febbraio con Everything Is Peaceful Love. Il brano, pubblicato insieme a un video diretto dal cineasta John Wilson, riflette la nuova fase dei Bon Iver, in cui amore e serenità sono al centro della narrazione sonora e visiva. È un singolo che annuncia un ciclo artistico più luminoso e diretto.

Una chiusura che apre a nuovi inizi

Sable, Fable non è solo un album, ma un progetto che conclude un ciclo narrativo dei Bon Iver, intrecciando oscurità e luce, solitudine e amore. Il percorso si chiuderà simbolicamente il 21 febbraio 2025, durante una conversazione di Vernon con Krista Tippett al festival On Air Fest di Brooklyn. È la fine di una fase, ma anche l’apertura di una nuova stagione creativa.

Con Sable, Fable i Bon Iver consegnano al pubblico un’opera che parla di trasformazione e resilienza. Dal dolore di Sable alla speranza di Fable, l’album racconta la possibilità di rinascere attraverso l’amore e l’impegno reciproco. È un lavoro che unisce intimità personale e visione universale, rafforzando il ruolo dei Bon Iver come una delle realtà più significative della musica contemporanea. (La redazione)