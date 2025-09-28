LA7 Cinema debutta il 1° ottobre sul canale 29: il nuovo spazio dedicato al grande cinema

Nasce LA7 Cinema: dal 1° ottobre 2025 sul canale 29 al posto di LA7d. Il nuovo canale in chiaro del Gruppo Cairo Communication porta il grande cinema nelle case degli italiani. Una programmazione ricca di generi, dai classici alla commedia, disponibile anche su computer, tablet e smartphone.
Dal 1° ottobre 2025 arriva LA7 Cinema, il nuovo canale del Gruppo Cairo Communication interamente dedicato al mondo del cinema. La rete sarà disponibile in chiaro sul canale 29, sostituendo La7d, e porterà nelle case degli spettatori un’offerta ampia e variegata.
La7 Cinema offrirà una programmazione che attraversa i principali generi cinematografici: commedia, action, crime, western, cinema d’autore e grandi classici. L’obiettivo è proporre un palinsesto che sappia coinvolgere un pubblico trasversale, capace di emozionarsi davanti a storie che hanno segnato intere generazioni.
La novità non riguarda solo la televisione tradizionale. LA7 Cinema sarà infatti fruibile anche su computer, tablet e smartphone, permettendo agli spettatori di seguire i film ovunque si trovino. Un’esperienza senza barriere, pensata per avvicinare ancora di più il pubblico alla ricchezza del cinema internazionale.
Con il debutto di LA7 Cinema, il panorama televisivo italiano si arricchisce di un nuovo spazio interamente dedicato al grande schermo. Dal 1° ottobre sul canale 29, gli spettatori potranno vivere il cinema come mai prima, in chiaro e a portata di tutti. (La redazione)
