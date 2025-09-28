Elezioni regionali 2025: Marche, Calabria, Toscana e Valle d’Aosta. Affluenza e risultati su Eligendo

L’autunno 2025 sarà caratterizzato da appuntamenti elettorali di rilievo in diverse regioni italiane. Marche, Calabria, Toscana e Valle d’Aosta hanno fissato le date per l’elezione dei Consigli regionali e dei Presidenti di Giunta. Alcuni territori prevedono anche turni di ballottaggio e consultazioni comunali, rendendo il calendario particolarmente fitto.

Le elezioni nelle Marche

Con il decreto n.59 del 21 luglio 2025, il Presidente della Giunta regionale delle Marche ha convocato i comizi elettorali. I cittadini saranno chiamati alle urne domenica 28 e lunedì 29 settembre 2025 per eleggere il nuovo Consiglio e il Presidente della Giunta regionale.

Calabria al voto a ottobre

Il decreto n.1 del 9 agosto 2025, firmato dal Vice Presidente della Giunta regionale della Calabria, ha stabilito la consultazione elettorale. Gli elettori calabresi voteranno domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025 per scegliere sia il Presidente della Giunta regionale sia i membri del Consiglio regionale.

Toscana: elezioni e possibile ballottaggio

Il Presidente della Giunta regionale della Toscana, con il decreto n.156 del 13 agosto 2025, ha convocato le elezioni per domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025. In caso di mancata elezione al primo turno, è previsto un ballottaggio domenica 26 e lunedì 27 ottobre 2025. Anche in questo caso, si voterà per il rinnovo del Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta.

Valle d’Aosta: voto regionale e comunale

Il decreto n.342 del 23 luglio 2025, firmato dal Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta, ha fissato la consultazione elettorale per domenica 28 settembre 2025. In questa data si terranno sia le elezioni del Consiglio regionale sia le elezioni dirette del sindaco, del vice sindaco e dei consigli comunali in 65 comuni valdostani. È previsto un eventuale ballottaggio domenica 12 ottobre 2025.

Affluenza e risultati disponibili su Eligendo

Durante le elezioni in Calabria e Toscana sarà possibile seguire online affluenza e risultati attraverso la piattaforma Eligendo della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali e l’app Eligendo Mobile del Ministero dell’Interno.

Le elezioni autunnali del 2025 segneranno un passaggio politico significativo per Marche, Calabria, Toscana e Valle d'Aosta. Con appuntamenti distribuiti tra settembre e ottobre, i cittadini saranno chiamati a rinnovare istituzioni regionali e locali, delineando così gli assetti amministrativi per i prossimi anni.