La donna dei giardini: Mariella Zoppi racconta Gertrude Jekyll

La donna dei giardini è il nuovo libro di Mariella Zoppi, pubblicato da Salerno Editrice. Il volume esplora la figura di Gertrude Jekyll, pioniera del giardinaggio professionale al femminile, e ne traccia l’influenza sulla cultura dei giardini in Inghilterra tra Ottocento e Novecento. L’opera unisce rigore storico e chiarezza narrativa, offrendo uno sguardo completo su una protagonista spesso poco conosciuta dell’emancipazione femminile nel mondo del paesaggio.

Gertrude Jekyll: icona dell’emancipazione e del giardinaggio

Gertrude Jekyll è riconosciuta come la prima donna a dedicarsi professionalmente ai giardini. Le sue oltre 400 realizzazioni testimoniano non solo competenza tecnica e sensibilità estetica, ma anche una capacità imprenditoriale fuori dal comune. Con il suo lavoro, Jekyll ha trasformato una passione personale in un mestiere autonomo e redditizio, diventando un modello per le generazioni successive. Dopo di lei, il ruolo della donna nel giardinaggio si afferma in Inghilterra, con figure femminili dotate di formazione artistica, competenze botaniche e conoscenze pratiche sul campo, che contribuiscono a consolidare la professione.

Mariella Zoppi: un’esperta di architettura del paesaggio

Mariella Zoppi è architetto e professore emerito di Architettura del paesaggio presso l’Università degli Studi di Firenze. La sua carriera comprende progetti di piani urbanistici, parchi e giardini in Italia e all’estero. Ha inoltre insegnato alla Berkeley University e alla Zhejiang Normal University, portando la propria esperienza internazionale nell’insegnamento e nella ricerca. Tra le sue pubblicazioni, spicca Giardini. L’arte della natura da Babilonia all’ecologia urbana (2023, Carocci Editore), che esplora il rapporto tra uomo, natura e progetto del paesaggio.

Un contributo alla storia del giardino e della donna

La donna dei giardini non è solo un libro sulla botanica o sull’architettura del paesaggio: è un racconto dell’emancipazione femminile attraverso il lavoro creativo. L’opera di Jekyll, messa in prospettiva storica dalla Zoppi, dimostra come il giardinaggio possa diventare veicolo di innovazione sociale, culturale e professionale. Il volume offre così una lettura essenziale per chi studia storia del paesaggio, architettura, arte e storia delle donne, con un approccio accessibile e scientificamente solido.

Un ponte tra passato e presente

La donna dei giardini rappresenta un ponte tra passato e presente, tra storia delle donne e storia del giardino. Il libro di Mariella Zoppi illumina la figura di Gertrude Jekyll, ricordandoci come la passione personale possa diventare una professione influente e duratura. Una lettura che unisce rigore storico, chiarezza narrativa e sensibilità culturale, offrendo spunti concreti per riflettere sul ruolo della donna nel lavoro creativo e tecnico. (La redazione)

