La donna dei giardini: Mariella Zoppi racconta Gertrude Jekyll

Scopri La donna dei giardini, il nuovo libro di Mariella Zoppi su Gertrude Jekyll, prima donna giardiniere professionista. L’opera racconta la storia dell’emancipazione femminile nel giardinaggio, combinando rigore storico, competenza botanica e sensibilità culturale.
La donna dei giardini è il nuovo libro di Mariella Zoppi, pubblicato da Salerno Editrice. Il volume esplora la figura di Gertrude Jekyll, pioniera del giardinaggio professionale al femminile, e ne traccia l’influenza sulla cultura dei giardini in Inghilterra tra Ottocento e Novecento. L’opera unisce rigore storico e chiarezza narrativa, offrendo uno sguardo completo su una protagonista spesso poco conosciuta dell’emancipazione femminile nel mondo del paesaggio.
Gertrude Jekyll è riconosciuta come la prima donna a dedicarsi professionalmente ai giardini. Le sue oltre 400 realizzazioni testimoniano non solo competenza tecnica e sensibilità estetica, ma anche una capacità imprenditoriale fuori dal comune. Con il suo lavoro, Jekyll ha trasformato una passione personale in un mestiere autonomo e redditizio, diventando un modello per le generazioni successive. Dopo di lei, il ruolo della donna nel giardinaggio si afferma in Inghilterra, con figure femminili dotate di formazione artistica, competenze botaniche e conoscenze pratiche sul campo, che contribuiscono a consolidare la professione.
Mariella Zoppi è architetto e professore emerito di Architettura del paesaggio presso l’Università degli Studi di Firenze. La sua carriera comprende progetti di piani urbanistici, parchi e giardini in Italia e all’estero. Ha inoltre insegnato alla Berkeley University e alla Zhejiang Normal University, portando la propria esperienza internazionale nell’insegnamento e nella ricerca. Tra le sue pubblicazioni, spicca Giardini. L’arte della natura da Babilonia all’ecologia urbana (2023, Carocci Editore), che esplora il rapporto tra uomo, natura e progetto del paesaggio.
La donna dei giardini non è solo un libro sulla botanica o sull’architettura del paesaggio: è un racconto dell’emancipazione femminile attraverso il lavoro creativo. L’opera di Jekyll, messa in prospettiva storica dalla Zoppi, dimostra come il giardinaggio possa diventare veicolo di innovazione sociale, culturale e professionale. Il volume offre così una lettura essenziale per chi studia storia del paesaggio, architettura, arte e storia delle donne, con un approccio accessibile e scientificamente solido.
La donna dei giardini rappresenta un ponte tra passato e presente, tra storia delle donne e storia del giardino. Il libro di Mariella Zoppi illumina la figura di Gertrude Jekyll, ricordandoci come la passione personale possa diventare una professione influente e duratura. Una lettura che unisce rigore storico, chiarezza narrativa e sensibilità culturale, offrendo spunti concreti per riflettere sul ruolo della donna nel lavoro creativo e tecnico. (La redazione)
