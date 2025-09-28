La storia della nazionale italiana femminile di pallavolo: dall’esordio del 1951 al trionfo mondiale 2025

La nazionale femminile di pallavolo dell’Italia, sotto l’egida della Federazione Italiana Pallavolo, ha vissuto un cammino straordinario. Dal debutto nel 1951 fino alla conquista del campionato mondiale 2025, la squadra ha attraversato decenni di sfide, crescita e successi.

Gli inizi difficili e le prime affermazioni

L’esordio risale al 7 aprile 1951 ad Alessandria, in un match perso contro la Francia. I decenni successivi furono caratterizzati da risultati modesti, con il primo vero acuto rappresentato dall’argento ai Giochi del Mediterraneo 1975 e dall’oro del 1979. Negli anni Ottanta arrivò il primo bronzo europeo, segno di un progressivo consolidamento a livello internazionale.

La svolta degli anni Novanta

Guidata da Angelo Frigoni, l’Italia nel 1998 ottenne il quinto posto mondiale e, l’anno seguente, il bronzo europeo. Fu l’inizio di una nuova fase, che aprì le porte alle vittorie del nuovo millennio.

I primi successi internazionali

Con Marco Bonitta in panchina, le azzurre disputarono nel 2001 la prima finale europea, per poi conquistare il campionato mondiale 2002. Protagonista assoluta fu Elisa Togut, premiata come miglior giocatrice del torneo. Seguì un periodo di crescita costante, con medaglie al World Grand Prix, l’argento europeo del 2005 e il record di 26 vittorie consecutive sotto la guida di Massimo Barbolini.

Il decennio delle conferme

Tra il 2007 e il 2009 la nazionale conquistò il titolo europeo e la Coppa del Mondo, risultati bissati nel 2009 insieme alla Grand Champions Cup. Nel 2011 arrivò un nuovo oro in Coppa del Mondo, seguito dalla partecipazione a Londra 2012 e da ulteriori medaglie tra Giochi del Mediterraneo e competizioni mondiali. Con Davide Mazzanti, dal 2017, arrivarono argenti e bronzi a livello globale, fino alla finale mondiale del 2018 e al bronzo europeo 2019.

L’ascesa recente

Il triennio 2021-2023 segnò un’ulteriore svolta. L’Italia vinse il campionato europeo 2021, conquistò medaglie in tutte le principali competizioni e, con il ritorno di Julio Velasco nel 2023, ritrovò continuità. Nel 2024 arrivò la storica medaglia d’oro olimpica a Parigi, coronata dal primo posto nel ranking mondiale.

Il trionfo del 2025

Il 2025 rappresenta la consacrazione definitiva. Dopo la conferma nella Volleyball Nations League e l’oro ai Giochi mondiali universitari, la nazionale azzurra si è laureata campione del mondo battendo la Turchia in finale. Un successo che chiude un cerchio iniziato oltre settant’anni fa.

Una storia di crescita e vittorie

La storia della nazionale italiana femminile di pallavolo è un percorso di passione e sacrificio. Dal difficile esordio agli straordinari trionfi internazionali, la squadra è oggi simbolo di eccellenza sportiva italiana nel mondo. (La redazione)