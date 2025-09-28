Home Articoli Il disco in evidenza: Getting Killed, 2025, dei Geese
La band newyorkese Geese pubblica il nuovo album Getting Killed, registrato in dieci giorni con Kenneth Blume e Kenny Beats. Garage riff, cori ucraini, drum machine e chitarre abrasive danno vita a un disco caotico e visionario, che unisce rabbia ed emotività in un equilibrio sorprendente.

Geese (press photo)

La band newyorkese Geese torna con il terzo album in studio dal titolo Getting Killed, pubblicato il 26 settembre 2025 da Partisan Records e Play It Again Sam. Il disco nasce da un’intensa sessione di registrazione di dieci giorni nello studio di Kenneth Blume a Los Angeles, con la produzione curata insieme a Kenny Beats. Ne emerge un lavoro che riflette l’anima più imprevedibile e sperimentale del gruppo.

Una registrazione fulminea

La genesi di Getting Killed è legata a un incontro casuale durante un festival, quando Kenneth Blume ha invitato i Geese a incidere presso il suo studio. Con pochissimo spazio per sovraincisioni, il risultato conserva un’energia grezza e un’immediatezza che diventa cifra stilistica del disco.

Struttura e sonorità

Getting Killed si presenta come un’opera volutamente caotica. Garage riff e cori ucraini si intrecciano a drum machine delicate e chitarre abrasive. La scaletta alterna brani dalle atmosfere simili a ninna nanne a esperimenti rabbiosi e ripetitivi. Questo equilibrio tra delicatezza e rabbia segna un cambio di passo rispetto al passato, spostando l’attenzione dal rock classico a una ricerca sonora più radicale.

La band e il contesto

Formatisi a Brooklyn nel 2016, i Geese sono composti da Cameron Winter (voce, tastiere, chitarra), Emily Green (chitarra), Dominic DiGesu (basso) e Max Bassin (batteria). Sul palco, la formazione si arricchisce con Sam Revaz alle tastiere. Con Getting Killed, il gruppo si conferma tra le realtà più interessanti dell’indie rock contemporaneo, muovendosi tra sperimentazione art rock, psichedelia e indie rock.

Conclusione

Getting Killed rappresenta una sfida e un’evoluzione per i Geese. Tra caos, ironia e visione, la band americana offre un album che unisce tensione ed emotività, ribadendo la propria capacità di rinnovarsi e sorprendere. (La redazione)

