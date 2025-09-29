Il disco in evidenza: Mulatu Plays Mulatu, 2025, di Mulatu Astatke

Mulatu Astatke, considerato il padre dell’ethio-jazz, torna sulla scena musicale con Mulatu Plays Mulatu, il suo primo album in studio di rilievo dopo oltre dieci anni. L’album, pubblicato il 26 settembre 2025 da Strut Records, rappresenta un ponte tra tradizione e innovazione, riproponendo in chiave contemporanea alcune delle composizioni più iconiche dell’artista.

Nuove riletture di classici intramontabili

Mulatu Plays Mulatu propone arrangiamenti originali e sofisticati dei brani che hanno segnato la storia della musica etiope tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70. Tra i pezzi reinterpretati spiccano Yekermo Sew, Netsanet e il festoso Kulun, che si trasformano in performance eleganti da big band. L’album dimostra come sia possibile mantenere intatta l’essenza dei brani storici pur offrendo nuove prospettive musicali.

Tra Londra e Addis Abeba: la registrazione dell’album

Le registrazioni di Mulatu Plays Mulatu hanno avuto luogo tra Londra e Addis Abeba, coinvolgendo sia la band storica britannica di Mulatu Astatke, affinata in anni di concerti dal vivo, sia musicisti locali del Jazz Village di Addis. La collaborazione tra musicisti internazionali e locali arricchisce il suono dell’album, rendendolo allo stesso tempo autentico e innovativo.

L’equilibrio tra jazz occidentale e strumenti tradizionali etiopi

Il lavoro di Mulatu Astatke realizza una visione a lungo coltivata dell’ethio-jazz, bilanciando arrangiamenti jazz occidentali con strumenti tradizionali etiopi come il krar, masenqo, washint, kebero e begena. L’album si distingue per le sue trame sonore complesse, le improvvisazioni espanse e la ricchezza ritmica, rendendo ogni brano un’esperienza musicale profonda e contemporanea.

Conclusione: un ponte tra passato e presente

Mulatu Plays Mulatu conferma Mulatu Astatke come figura centrale dell’ethio-jazz e testimonia la vitalità di un genere che continua a evolversi. L’album offre sia agli appassionati storici sia ai nuovi ascoltatori un viaggio musicale che unisce tradizione, innovazione e maestria artistica. È un progetto che celebra il passato senza perdere lo sguardo sul futuro. (La redazione)